Kubacki umacnia się na czele. Tak wygląda klasyfikacja Pucharu Świata

Po dwóch niemieckich konkursach 71. Turnieju Czterech Skoczni, skoki zawitały do Innsbrucka. W przeszłości austriacka skocznia Bergisel była szczęśliwa dla Biało-Czerwonych. Wtorkowe kwalifikacje pokazały, że podobnie może być i w tym roku. Najlepszy był Dawid Kubacki - 1. miejsce. Tuż za nim znalazł się Kamil Stoch (2), a nieco gorzej poradzili sobie Paweł Wąsek (22), Piotr Żyła (27), Jan Habdas (49) i Stefan Hula (50), ale i oni awansowali do konkursu głównego. W nim liderzy naszej kadry nie zawiedli i zdobyli kolejne cenne punkty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

W pierwszej serii doszło do dwóch bratobójczych pojedynków. Zgodnie z oczekiwaniami Kamil Stoch okazał się lepszy od Jana Habdasa. Trzykrotny mistrz olimpijski skoczył aż 127 m i po pierwszej serii zajmował 3. lokatę. Z kolei Habdas oddał skok na 106,5 m i nie awansował dalej. Los 19-latka podzielił Stefan Hula, który osiągnął zaledwie 102 m. Nie miał najmniejszych szans w starciu z rywalem w parze, którym był Kubacki. Lider Pucharu Świata skoczył aż 127 m i po pierwszej serii to on przewodził stawce. Kubackiego i Stocha rozdzielił tylko Anze Lanisek.

Solidnie zaprezentował się również Żyła. W pierwszej części zmagań wylądował na 120,5 m, co uplasowało go na 13. lokacie. Tylko metr mniej osiągnął Wąsek i po pierwszej serii został sklasyfikowany na 18. miejscu.

W drugiej serii warunki mocno się pogorszyły i Wąsek skoczył zaledwie 111,5 m, a konkurs zakończył na 20. lokacie. Gorszy skok oddał również Żyła - 119 m, a rywalizację zakończył na 10. miejscu. Warunki dały się we znaki również Stochowi, który skoczył 121 m i ostatecznie zajął 5. miejsce.

Nie zawiódł Kubacki. Choć skoczył tylko 121,5 m, to przewaga z pierwszej serii pozwoliła mu utrzymać prowadzenie i wygrać w Innsbrucku. Na drugim miejscu znalazł się Halvor Egner Granerud. Norweg w drugim skoku uzyskał aż 133 m. Podium uzupełnił Anze Lanisek.

Dzięki temu zwycięstwu Kubacki umocnił się na pozycji lidera. Po 11. konkursach ma 870 punktów. Drugi Lanisek traci do niego już 128 punktów. Na trzecim miejscu znajduje się Halvor Egner Granerud - 174 punkty straty. Awansował również Stoch, z 13. na 10. lokatę. Dużo punktów w środowe popołudnie stracił z kolei Karl Geiger. Niemiec nie przebrnął nawet przez kwalifikacje i zabrakło go w konkursie głównym.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata: