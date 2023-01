Wąsek "okradziony" z punktów w Ga-Pa. "To jest najbardziej zaskakujące"

Turniej Czterech Skoczni układa się dla polskich skoczków bardzo dobrze. Po dwóch konkursach na podium rywalizacji o Złotego Orła znajdują się drugi Dawid Kubacki i trzeci Piotr Żyła. W pierwszej dziesiątce jest jeszcze Kamil Stoch, a 20. lokatę zajmuje Paweł Wąsek. 22-latek od początku sezonu prezentuje równą formę i bardzo dobry styl. Niestety sędziowie w Garmisch-Partenkirchen nie docenili Polaka i skrzywdzili go notami.

Wąsek skrzywdzony przez sędziów. "Naprawdę nie było za co mu odejmować aż tak wielu punktów"

Wąsek podczas noworocznego konkursu w Ga-Pa oddał dwie solidne próby. Problem w tym, że sędziowie nie nagrodzili starań Polaka w należyty sposób i dali mu noty po 17-17,5 pkt. Zdaniem międzynarodowego sędziego, Edwarda Przybyły, oceny te były bardzo krzywdzące. - Zdecydowanie Paweł powinien otrzymywać wyższe noty. Jego nazwisko nie jest jednak jeszcze dobrze rozpoznawalne w skokach. Sędziowie jeszcze się go nie "nauczyli". Naprawdę w Garmisch-Partenkirchen nie było za co mu odejmować aż tak wielu punktów. Byli skoczkowie, którzy mieli zachwiane lądowanie, a otrzymywali wyższe noty. I to jest właśnie najbardziej zaskakujące w całej sprawie - stwierdził wprost w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

- Paweł jest jednym z najlepszych młodych polskich skoczków pod względem stylu lotu i lądowania. Naprawdę jestem pełen podziwu dla niego. Jak zacznie skakać jeszcze po dwa, trzy metry dalej, to myślę, że od razu przełoży się to na wyższe oceny. Oczywiście i Pawłowi zdarzy się słabszy skok stylowo, ale w Ga-Pa jego próby mogły się podobać. Zasłużył na przynajmniej oceny po 18 punktów - dodał Przybyła. Takie słowa pod adresem Wąska nie powinny dziwić. Polscy eksperci od lat chwalą 22-latka za styl, w jakim skacze i porównują go do samego Kamila Stocha.

Przed skoczkami trzeci etap Turnieju Czterech Skoczni i rywalizacja w Innsbrucku. We wtorkowych kwalifikacjach pokaz mocy dali Kubacki i Stoch, którzy zajęli dwa czołowe miejsca. Czy podobny scenariusz zrealizuje się podczas konkursu? Rywalizację w pierwszych zmaganiach w Austrii zaplanowano na środę 4 stycznia na godzinę 13:30.