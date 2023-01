Sekretna kontrola FIS u Norwegów? Kolejne zamieszanie na TCS. "Nie udzielam komentarza"

Bardzo możliwe, że po wyjaśnianych już na Sport.pl sytuacjach z niedopiętym zamkiem kombinezonu Piotra Żyły oraz oskarżeniami Norwegów wobec stroju z niskim krokiem u Polaka czekają nas kolejne kontrowersje dotyczące sprzętu podczas 71. Turnieju Czterech Skoczni. Tym razem nie dotyczą już jednak kadry trenera Thomasa Thurnbichlera, a Norwegów prowadzonych przez innego Austriaka, Alexandra Stoeckla. A przypomnijmy, że po dwóch konkursach TCS liderem klasyfikacji generalnej jest Norweg Halvor Egner Granerud, który o 26,8 punktu wyprzedza Dawida Kubackiego, a o 40,1 punktu - Piotra Żyłę.

"Da się o tym łatwo usłyszeć". Trenerzy dyskutują o wiązaniach Norwegów

Według informacji Sport.pl wśród trenerów od jakiegoś czasu trwa dyskusja o sprzęcie Norwegów - przede wszystkim o ich wiązaniach. A konkretnie - o sposobie ich mocowania do nart. Usłyszeliśmy o tym u przedstawicieli sztabów dwóch reprezentacji, ale kwestię norweskich wiązań chciałoby zgłębić więcej osób. - Da się o tym łatwo usłyszeć. Wszyscy o tym mówią, ale nikt nie wie, o co dokładnie chodzi. To będzie ważny temat na końcówkę rywalizacji w TCS - mówi nam osoba dobrze zorientowana w kwestiach dotyczących sprzętu.

Kubacki zabrał Stochowi zwycięstwo i czek. Potem chciał go przekupić. "Żeby chociaż stówkę dał"

Inny rozmówca Sport.pl tłumaczy, że norweskie wiązania wywołują dwa rodzaje wątpliwości. Oba dotyczą indywidualnego sposobu mocowania wiązań na nartach norweskich skoczków. W pierwszym przypadku może chodzić o wiązanie wciskane do środka narty, a w drugim o takie, które miałoby być w większości lub połowie w powietrzu - przymocowuje się je do narty z jednej strony, ale część przedniej części wiązania "odstaje" i jest już w górze, bez kontaktu z nartą.

Chodzi o trend z zeszłego roku? "Odstające" wiązania Slatnara zostały zakazane

Podobne rozwiązanie jak w tym drugim przypadku zostało zakazane reprezentacji Słowenii podczas zeszłorocznego Turnieju Czterech Skoczni. Wówczas produkująca narty firma Petera Slatnara przygotowała Słoweńcom specjalną "podpórkę", na której opierała się przednia część wiązań i dzięki temu w ogóle nie stykała się z powierzchnią samej narty.

Różnica polega na tym, że w przypadku Slatnara chodziło o zupełnie nowy model sprzętu, a w przypadku Norwegów mówi się o sposobie mocowania wiązania, nad którym miał pracować sztab kadry. Słoweniec przegrał walkę o zatwierdzenie wiązań wiosną zeszłego roku.

Wiązania Petera Slatnara zakazane podczas sezonu 2021/2022 Fot. Peter Slatnar

Stoeckl o niczym nie wie, inny trener nie chce komentować, a eksperci są podzieleni

Ale pod skocznią słychać także głosy dementujące rewelacje, że coś nowego - i kontrowersyjnego - pojawiło się u Norwegów. Najważniejszy z nich? Głos trenera Stoeckla. - Wiązania? Nic nie wiem, pierwsze słyszę. Musi chodzić o coś innego - zaznacza szkoleniowiec. - Nie słyszałem, żeby toczyła się jakakolwiek dyskusja na ten temat - dodaje.

Strach zagląda w oczy Graneruda. Pokaz mocy Kubackiego. Już raz to przeżyliśmy

Eksperci zajmujący się sprzętem, których zapytaliśmy o zdanie w sprawie norweskich wiązań, twierdzą, że nie widać wielkich zmian w ich wyglądzie. Jednocześnie zaznaczają, że trzeba byłoby przyjrzeć się im z bliska, a najlepiej już w ogóle mieć je przed sobą. Jeszcze inni twierdzą, że coś może być na rzeczy, ale nie podają szczegółów. Generalnie głosy są bardzo podzielone, a niektórzy - gdy komentują krążące teorie - znacząco się uśmiechają.

- Nie udzielam mediom komentarza na temat sprzętu innych reprezentacji, przepraszam - uśmiechnął się do nas Robert Hrgota, trener Słoweńców. I akurat jego słowa o braku komentarza są dość ciekawe, bo we wtorek na portalu dziennika "Delo" pojawił się artykuł dotyczący kombinezonu Piotra Żyły, w którym znalazła się opinia na ten temat właśnie od Hrgoty.

Niespodziewana kontrola Graneruda? Kathol miał sprawdzać wiązania

W spekulacjach dotyczących norweskich wiązań przewijają się jeszcze dwie ciekawe, choć niepotwierdzone informacje.

Po pierwszej serii zawodów w Garmisch-Partenkirchen do pokoju kontroli sprzętu Christian Kathol zaprosił Halvora Egnera Graneruda, po dwóch konkursach zdecydowanego lidera TCS. Wydawało się, że austriacki kontroler sprawdzał Norwegowi kombinezon ze względu na wcześniejszą dyskwalifikację jego kolegi z kadry Mariusa Lindvika. Inny Norweg, Johann Andre Forfang, potwierdził nam, że też musiał przejść kontrolę.

Jednak nawet jeśli Kathol faktycznie sprawdził Granerudowi strój, to niespodziewanie miał także zająć się wspominanymi wiązaniami. To tłumaczyłoby, dlaczego Norweg bardzo długo nie wychodził z pokoju kontroli sprzętu.

Kluczowa zmiana w skokach Kubackiego. To tam brylował Granerud

Sekretne pomiary FIS u Norwegów jeszcze podczas TCS?

A druga? Podobno do FIS zaczęły wpływać skargi i narzekania dyskutujących pomiędzy sobą trenerów niektórych kadr. Dlatego federacja miałby przeprowadzić dodatkową, sekretną kontrolę sprzętu Norwegów jeszcze w trakcie Turnieju Czterech Skoczni. Miałoby chodzić o pomiar nie tylko wiązań, lecz także nart i butów zawodników, żeby ocenić, jaki wpływ mogą mieć na ich skoki i czy wszystko na pewno jest zgodne z zasadami.

Pewne jest jedno - im bliżej ostatecznych rozstrzygnięć w TCS, tym więcej zakulisowych zagrywek, nieformalnego zwracania uwagi na szczegóły dotyczące sprzętu rywali, wywierania presji na kontrolera sprzętu i FIS. Poza emocjami na skoczniach czekają nas także te, które dotyczą kwestii okołosportowych.

Może coś więcej w sprawie sprzętu Norwegów wyjaśni się po konkursie w Innsbrucku. Środową rywalizację na Bergisel zaplanowano na godzinę 13:30. Półtorej godziny wcześniej odbędzie się seria próbna. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.