"Kubacki i Granerud są na tym samym poziomie". Ekspert wskazuje, gdzie Polak ma przewagę

Wtorkowe kwalifikacje w Innsbrucku przyniosły dublet Polaków - na czele znaleźli się Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Co ciekawe, to sprokurowało też wyjątkową i nietypową sytuację na liście startowej konkursu na Bergisel: pierwszą serię zamkną aż cztery skoki zawodników kadry Thomasa Thurnbichlera, którzy powalczą ze sobą w parach systemu KO.

Szanse poszczególnych polskich zawodników w pojedynkach środowych zawodów ocenia dla Sport.pl Werner Schuster - były wieloletni trener niemieckich skoczków, a obecnie szkoleniowiec zatrudniony w słynnej szkole narciarskiej, Schigymnasium Stams i ekspert telewizji Eurosport.

Co najmniej czterech Polaków w drugiej serii? Tak uważa były trener Niemców

50. Stefan Hula - 1. Dawid Kubacki. Typ Schustera: 0:100.

Stefan Hula (po lewej) i Dawid Kubacki (po prawej) Screen Eurosport

- To będzie pewna wygrana Dawida Kubackiego. Uważam, że on i Halvor Egner Granerud są w tym momencie na tym samym poziomie. Po prostu Polak bardziej korzysta na silnym odbiciu, a Norweg na prędkości w locie, jest szybszy. To będzie bardzo interesująca walka - uważa Schuster.

Dlaczego nie daje żadnych szans Stefanowi Huli? - Wszedł do konkursu tylko dlatego, że wypadł z niego Karl Geiger - mówi szczerze. - Miał dużo szczęścia. Może i fizycznie jest dobrze przygotowany, ale brakuje mu sporo w technice. Faza lotu nigdy nie była jego najsilniejszą stroną - opisuje Schuster.

49. Jan Habdas - 2. Kamil Stoch. Typ Schustera: 0:100

Jan Habdas (po lewej) i Kamil Stoch (po prawej) Screen Eurosport

- Jan Habdas bardzo rozwinął się i poprawił względem zeszłego roku. Zaczął Turniej od świetnych skoków w Oberstdorfie. I tu pojawił się problem: myślał, że wszystko będzie okej także przy niższych prędkościach na progu niż tam. Jest młody, więc skacze na limicie i niestety przekroczył granicę, przegrał. Ale to dobry zawodnik na przyszłość dla Polski. Choć wiele musi się nauczyć - zaznacza Austriak.

Schuster widzi jednak w tej parze tylko jedną możliwość: zwycięstwo Kamila Stocha. - Skoczył bardzo dobrze. Miał trochę szczęścia, że w końcówce nie było równych warunków w kontekście wiatru i deszczu, który pewnie nie pomagał faworytom na najeździe, ale pozostał na drugim miejscu. W konkursie wydaje mi się pewniakiem do czołowej "piątki", a może nawet wejdzie na podium. Oczywiście widać, jak uwielbia Bergisel. I że praca, którą wykonuje idzie w dobrym kierunku. Odpowiada mu pewnie obecna sytuacja. Nikt się przecież na nim nie skupia, bo najlepiej skakali Żyła i Kubacki. A on spokojnie idzie do celu - chwali Polaka szkoleniowiec.

27. Piotr Żyła - 24. Naoki Nakamura. Typ Schustera: 85:15.

Piotr Żyła (po lewej) i Naoki Nakamura (po prawej) Screen Eurosport, AP

- Piotr Żyła? Popełnił rzadki błąd. W środę skoczy już normalnie i wróci do gry o najwyższe pozycje - zapewnia Schuster. To łączy się ze słowami trenera Thomasa Thurnbichlera, który po kwalifikacjach tłumaczył, że Polak zaczął odbicie od klatki piersiowej.

29. Daniil Vasillyev - 22. Paweł Wąsek. Typ Schustera: 35:65.

Paweł Wąsek (po lewej) i Danił Wasiljew (po prawej) Screen Eurosport

- Paweł Wąsek to w tym momencie skoczek na pozycje 10-25 w Pucharze Świata. Czasem jest bliżej górnej, czasem dolnej granicy, ale skacze dość stabilnie, to dobra forma, jak na takiego zawodnika. W tym przedziale powinien też skończyć konkurs w Innsbrucku - ocenia Werner Schuster.

Środową rywalizację na Bergisel zaplanowano na godzinę 13.30. Półtorej godziny wcześniej odbędzie się seria próbna. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.