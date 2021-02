Rozczarowany Granerud komentuje dyskwalifikację w Rasnovie. "To okropne"

Granerud został zaskoczony decyzją o dyskwalifikacji kilka minut po zakończeniu konkursu. Początkowe wyniki wskazywały na zwycięstwo Norwega, ale po kontroli sprzętu Sepp Gratzer zdecydował o jego dyskwalifikacji za zbyt duży kombinezon.

Granerud o dyskwalifikacji w Rasnovie: Pomiar wskazał, że kombinezon był za duży w biodrze

- Jest ci przykro, kiedy dowiadujesz się, że twój kombinezon jest nieregulaminowy. A pomiar wskazał, że był za duży w biodrze. To okropne - mówił rozczarowany Granerud w rozmowie opublikowanej na Twitterze przez Norweski Związek Narciarski.

- Oczywiście straciłem przez to zwycięstwo i nie mogę być zadowolony, ale czułem, że oba moje skoki były naprawdę dobre. Teraz musimy poprawić kombinezon i iść dalej - skomentował skoczek. W wynikach konkursu spadł na 29. pozycję, a mógł zgarnąć kolejne 100 punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jednak będący na drugim miejscu Markus Eisenbichler także został zdyskwalifikowany i był 30., więc nawet stracił dodatkowy punkt do Norwega. Najwięcej z czołówki - 78 punktów - odrobił trzeci Kamil Stoch, który zajął drugie miejsce i w tym momencie traci do Graneruda równo 600 punktów.

A Granerud ma, czego żałować. Dwunaste zwycięstwo dawało mu bowiem pobicie rekordu Roara Ljoekelsoeya, bo na razie ma tyle samo zwycięstw, co 44-latek, czyli jedenaście. - Motywacja na sobotę jest bardzo dobra i zamierzam znów walczyć, tym razem w konkursie drużyn mieszanych. Po mistrzostwach świata będę chciał pobić ten rekord - dodał Granerud.

Aleksander Stoeckl na razie ograniczył się do krótkiego komentarza o dyskwalifikacji. - To smutne - powiedział w telefonicznej rozmowie z agencją NTB cytowaną przez nettavisen.no. - Taki sezon i moment przed najważniejszą imprezą, że ekipy próbują iść na maksa i jak to się brzydko mówi, naciągać przepisy. Naszą pracą i zadaniem jest je powstrzymać od ich łamania - mówi dla Sport.pl Agnieszka Baczkowska, kontrolerka sprzętu podczas PŚ kobiet.

W sobotę zawodników i zawodniczki w Rasnovie czeka rywalizacja w konkursie drużyn mieszanych. Na 8:30 zaplanowano serię próbną, a o 9:45 pierwszą serię konkursową. Relacje na żywo na Sport.pl.