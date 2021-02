Granerud zdyskwalifikowany. Żyła: Musiał mieć reprymendę. My też je mieliśmy

Norweg skoczył 94 i 96,5 metra i w klasyfikacji tuż po konkursie miał notę 259,9 punktu - o dwa punkty lepszą od Japończyka Ryoyu Kobayashiego i 3,6 punktu od Kamila Stocha. Tuż po ogłoszeniu końcowych wyników kamery przeniosły się jednak na Ryoyu Kobayashiego, który udzielał wywiadu jako zwycięzca konkursu. Dlaczego? Granerud był wówczas w pokoju kontroli sprzętu i został zdyskwalifikowany.

REKLAMA

Zobacz wideo Dawid Kubacki o dyskwalifikacji Stękały: Mnie samemu zdarzało się podczas letnich zawodów stracić 1,5 kg

Dyskwalifikacja Graneruda. Rafał Kot: "Musiało być bardzo kiepsko w tym kombinezonie"

Później pojawił się komunikat, w którym wyjaśniono, że chodziło o nieregulaminowy kombinezon. Wściekły rozmawiał z Danielem Andre Tandem i Aleksandrem Stoecklem, a kamera realizacji telewizyjnej bardzo długo towarzyszyła mu w chwili, gdy opuszczał skocznię.

- To jest taka próba sił. Zawodnicy sprawdzają, ile mogą się w tym wszystkim posunąć. Sepp Gratzer woli im pogrozić palcem niż przed główną imprezą sezonu od razu ich dyskwalifikować. On sprawdza przepuszczalność, obwody i szycie, krok jest sprawdzany u góry. Musiało być bardzo kiepsko w tym kombinezonie Graneruda, czyli być tak fest za dużo w obwodach, albo przepuszczalność musiała być bardzo duża. Dla najlepszych zawodników Gratzer zawsze groził palcem, że następnym razem mu nie pozwoli, a tym razem zadziałał - opisywał ekspert TVP Sport, Rafał Kot w studiu po konkursie.

Dyskwalifikacja zwycięskiego Graneruda! Stoch jednak drugi w Rasnovie!

Granerud stracił w ten sposób dwunaste zwycięstwo w tym sezonie. Przebiłby by nim osiągnięcie Roara Ljoekelsoeya, który ma najwięcej zwycięstw w historii Pucharu Świata wśród norweskich skoczków. Do tej pory obecny lider klasyfikacji generalnej PŚ zdołał je wyrównać - obaj mają ich po jedenaście.

Żyła: Dobrze, że nas to nie dotyczyło. My też już wcześniej mieliśmy reprymendy po kontrolach

- Zazwyczaj przed główną imprezą kontrole są wzmożone. Ale jeśli chodzi o przepisy, to każdy wie, jak one wyglądają i jakie są reguły - skomentował dla TVP Sport Kamil Stoch. - Dobrze, że nas to nie dotyczyło. My też już wcześniej mieliśmy reprymendy po kontrolach. Ten kombinezon, wiadomo, że czasem jest ciutkę za duży. Mnie zdyskwalifikowali w Zakopanem, teraz padło na nich. Musieli już mieć jakieś ostrzeżenie wcześniej - mówił o dzisiejszych dyskwalifikacjach Piotr Żyła.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach. Awans Polaków. Granerud dużo stracił

Bo w konkursie w Rasnovie dyskwalifikacja Graneruda nie była jedyną - po drugiej serii dotknęło to także Niemca Markusa Eisenbichlera, a w pierwszej rundzie Eliasa Medweda i Valentina Fouberta. Norweskie media na razie nie podają szczegółów całego zdarzenia. Granerud w tym sezonie był już zdyskwalifikowany za narty, czyli w przypadku nieregulaminowej wagi tak, jak u Andrzeja Stękały podczas drugiego weekendu PŚ w Zakopanem.

Kuriozalna prośba Rosjan ws. MŚ w Oberstdorfie. FIS natychmiast odrzucił propozycję

W sobotę w Rasnovie zawodnicy i zawodniczki będą rywalizować w konkursie drużyn mieszanych. Serię próbną zaplanowano na godzinę 8:30, a pierwszą serię konkursową na 9:45. Relacje na żywo na Sport.pl.