Szpila w Leona prosto z Włoch. "Z czasem zrozumieliśmy..."

Wilfredo Leon od tego sezonu reprezentuje barwy Bogdanki LUK Lublin. Gwiazdor reprezentacji Polska przeniósł się do PlusLigi z Sir Susa Vim Perugii, w której występował przez sześć lat. W niedawnym wywiadzie dla "Wprost" przyjmujący przyznał, że jego zdaniem organizacyjnie i sportowo "w tej chwili lepiej jest w Polsce".

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kurek już jest ikoną! Niebywałe, czego dokonał

Prezes Perugii wbił szpilę Wilfredo Leonowi

Mimo odejścia jednego z najlepszych siatkarzy świata z Perugii klub nie ucierpiał na jakości. Zespół jest liderem włoskiej ligi, a w Lidze Mistrzów jeszcze nie zaznał smaku porażki. To oczywiście cieszy prezesa zespołu Gino Sirciego, który przy okazji wbił szpilę m.in. w Wilfredo Leona.

Dziennikarze Volleyball.it zapytali działacza o to, jak ocenia zmiany filozofii klubu, który teraz nie ma w swoim składzie takich gwiazd jak Wilfredo Leon czy Aleksandar Atanasijević. "To były ważne okresy, każdy z nich miał swoją wartość. Byli niezwykłymi zawodnikami, ale reprezentowali inną filozofię, w której zespół w dużej mierze opierał się na jednej gwieździe. Z czasem jednak zrozumieliśmy, że skupianie się na jednej wartości referencyjnej ogranicza ogólny potencjał grupy" - odparł.

Zobacz też: Bartman nie wytrzymał po tym, co zrobił Leon. "Totalna padaka"

"To pozwala nam lepiej sobie radzić"

Gino Sirci podkreślił, że zmiana podejścia do polityki kadrowej przynosi owoce, co pokazują wyniki. "Widzieliśmy to na boisku: posiadanie większej liczby zawodników na wysokim poziomie pozwoliło nam lepiej radzić sobie w trudnych momentach, nawet gdy ktoś był bez formy lub niedostępny. Dziś skupiamy się na sumie cech, które prowadzą do wyników, a nie tylko na jednym elemencie" - zakończył.

Wilfredo Leon nie narzeka na pobyt w Polsce. We wcześniej wspomnianym wywiadzie dla "Wprost" podkreślił, że Bogdanka LUK Lublin śmiało może walczyć z najlepszymi w PlusLidze. "Na razie mamy dużo rzeczy do dopracowania, ale kierunek jest bardzo dobry. Widać, że w meczach z tymi najlepszymi, patrząc choćby na układ sił z poprzedniego sezonu PlusLigi, potrafimy grać wyrównane batalie. Czuję, że jesteśmy gotowi do walki z każdą drużyną w Polsce" - oświadczył.