Bartman nie wytrzymał po tym, co zrobił Leon. "Totalna padaka"

Reprezentant Polski - Wilfredo Leon w ostatnie sobotnie popołudnie zagrał jeden z najsłabszych meczów w tym sezonie. W dodatku w hicie PlusLigi, bo jego Luk Lublin, który zajmuje czwarte miejsce w PlusLidze zmierzył się przed własną publicznością z prowadzącym Jastrzębskim Węglem. Lublinianie przegrali 0:3 (30:32, 23:25, 16:25).

Zobacz wideo Jastrzębie pokonało Lublin. Tomasz Fornal: To jest tylko jedna z wielu kolejek

Zbigniew Bartman mocno skrytykował Wilfredo Leona

Statystyki Wilfredo Leona w tym spotkaniu były bardzo słabe. 31-letni przyjmujący zdobył tylko trzynaście punktów, miał tylko 12 proc. perfekcyjnego przyjęcia. W dodatku Leon, co w jego przypadku jest rzadko spotykane, nie miał żadnego asa! Mało tego siatkarz zepsuł aż osiem z jedenastu zagrywek. Jedyny pozytyw w jego grze to 56 proc. skuteczność w ataku.

Postawę Wilfredo Leona skrytykował Zbigniew Bartman, były reprezentant Polski.

- Pierwszy raz widzę coś takiego, by ktoś na zagrywce miał 78 proc. błędów. W ataku oczywiście nie można mieć do niego pretensji, bo miał 56 procentowa skuteczność. Jednak to, co działo się na zagrywce, to przepraszam, ale totalna padaka. Jest jednym z najlepszych zagrywających na świecie. Jak trafia dzień, to potrafi rozstrzygać sam mecze. Myślę, że jest już na tyle doświadczony, że trzeba mieć świadomość, że w ten dzień nie trafiłem. Trzeba zacząć ograniczać błędy, bo to zabija zespół i wynik - powiedział Bartman w programie "Siatkarskie ligi" na YouTube.

Cały odcinek programu można zobaczyć tutaj.

To nie pierwszy raz, kiedy Bartman krytykuje Leona. - Nie wiem, czy wszyscy zwróciliśmy uwagę na to, że jako jedyny nie śpiewał naszego hymnu. Na pewno hymn kubański by zaśpiewał, a polskiego nie śpiewa. To tak podsumowując, dlaczego nie akceptuję tego, że Leon gra w reprezentacji Polski - mówił Bartman po ubiegłorocznym meczu Ligi Narodów z Niemcami. Bartman szybko zreflektował się po tych słowach i przeprosił. - W żadnym wypadku nie było moją intencją obrazić, zranić, przysporzyć przykrości Wilfredo Leonowi czy Jego Bliskim. Jeżeli tak się stało, to przepraszam - napisał w mediach społecznościowych.

"Nic nie słyszałem, skupiam się na graniu, moja głowa jest w Rotterdamie" - odpowiedział krótko Leon.

Leon i tak jednak jest liderem w PlusLidze wśród najlepiej zagrywających zawodników rozgrywek. W 42 setach posłał 28 asów - najwięcej w lidze (średnia 0,67 na set). Drugi w tej klasyfikacji jest Karol Butryn (Aluron CMC Warta Zawiercie, 27 asów), a trzeci Nicolas Szerszeń (Indykpol AZS Olsztyn, 23 asy).