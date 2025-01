Grbić go skreślił, ale on nie rezygnuje. "Dalej chce grać w kadrze"

12 stycznia 2022 roku Nikola Grbić został trenerem reprezentacji Polski siatkarzy. Już na początek swojej pracy podjął kontrowersyjne decyzje, bo odsunął od składu charyzmatycznego rozgrywającego Fabiana Drzyzgę, środkowego Piotra Nowakowskiego oraz libero Damiana Wojtaszka. Zwłaszcza brak tego pierwszego był prawdziwym szokiem dla fanów kibiców siatkówki, bo przez lata odpowiadał on za rozegranie Polaków, z którymi dwa razy zdobył mistrzostwo świata (2014 i 2018).

Nikola Grbić go skreślił, ale Fabian Drzyzga nie rezygnuje. "Dalej chce grać w kadrze"

Fabian Drzyzga, który obecnie gra w tureckim Fenerbahce, nie mógł pogodzić się z brakiem powołania, był bardzo rozczarowany i mówił, że trener pominął go ze względu na aspekty pozasportowe.

Teraz okazuje się, że 34-letni siatkarz wciąż chciałby grać w reprezentacji Polski. Potwierdził to jego tata - Wojciech Drzyzga, ekspert Polsatu Sport.

- Z Janusza robimy staruszka? Myślę, że Grzegorz Łomacz też nie zrezygnuje z kadry w Los Angeles. Mogę powiedzieć też za swojego syna, że on dalej chce grać w kadrze. O takich rozgrywających w wieku 32-36 lat marzy cały świat, tacy rządzą. Nawet, jeśli będzie trzeba sięgnąć po kogoś spoza dwójki Janusz – Łomacz, a Nikola Grbić nie przekona się do Fabiana, to jest jeszcze Jan Firlej - przyznał Wojciech Drzyzga w rozmowie ze "Sport.rp.pl".

Rywalizacja o miejsce w składzie na pozycji rozgrywającego na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku może być pasjonująca. Wydaje się, że Grzegorz Łomacz ma małe szanse, bo obecnie ma 37 lat. Marcin Janusz jest jednak od niego o siedem lat młodszy. Drzyzga w Los Angeles miałby 38 wiosen. Zdecydowanie najmłodszy w tym gronie jest Jan Firlej, który obecnie ma 28 lat.

W odwodzie jest też jego rówieśnik - Marcin Komenda, który był powoływany przez Grbicia do kadry w tym i ubiegłym roku.