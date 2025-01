Nieprawdopodobny zwrot akcji ws. Olmo. "Unieważnienie rozgrywek"

Tematem nr 1 w hiszpańskich mediach jest sytuacja Daniego Olmo i Pau Victora w FC Barcelonie. Olmo był zarejestrowany tylko do 31 grudnia i by móc korzystać z niego, klub musi spełnić wymagania fair play La Liga.

REKLAMA

Zobacz wideo Barcelona miała zdominować Europę, a jest w kryzysie. Kosecki: To jest śmieszne

Zamieszanie wokół rejestracji Daniego Olmo

Ostatecznie się to nie udało i mistrz Europy może stać się wolnym zawodnikiem, co ma zapisane w kontrakcie. "FC Barcelona nie przedstawiła żadnej alternatywy, która, zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli ekonomicznej La Ligi, umożliwiłaby zarejestrowanie zawodników" - brzmiał komunikat La Liga z 31 grudnia.

Za tę sytuację hiszpańskie media winią Joana Laportę i już pojawiają się głosy, że powinien podać się do dymisji. Klub wyprosił władze ligi o "dodatkowy czas na wyjaśnienie sprawy" do piątku 3 stycznia. Do tego czasu dowiemy się, czy Dani Olmo będzie mógł wrócić na boisko.

Media: Kluby La Liga szykują się na batalię

Jeśli La Liga ugnie się i zarejestruje pomocnika, może dojść do afery. Jak informuje kataloński "Sport", doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. Kilka klubów poinformowało ligę o swojej gotowości do wystąpienia na drogę sądową. Zespoły zapowiedziały, że będą walczyć o unieważnienie rozgrywek w przypadku, gdy La Liga ugnie się pod presją ze strony Joana Laporty.

Zobacz też: Media: Spotkanie na szczycie ws. Olmo. Mina Laporty zdradziła wszystko

"W przypadku, gdyby La Liga zmieniła swój sposób działania w stosunku do tego przyjętego pod koniec roku, kluby te już rozmawiają między sobą o przeprowadzeniu procesu sądowego w celu stwierdzenia nieważności hiszpańskich rozgrywek, co byłoby poważnym bałaganem, który bezpośrednio wpłynąłby na ich prestiż" - czytamy w artykule Alberta Masnou.

Niedługo poznamy finał tej sprawy. Na pewno jest to niespokojny czas dla wszystkich związanych z FC Barceloną oraz samych piłkarzy, którzy niczemu nie są winni. Jeśli nie uda się zarejestrować Daniego Olmo, "Duma Katalonii" straci zawrotną sumę. Z wyliczeń "Sportu" wynika, że ewentualna strata na odejściu pomocnika wyniosłaby 263 mln euro!