Cristiano Ronaldo w środku afery. Alarm w Portugalii

W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że Portugalia ma oddać hołd Cristiano Ronaldo i wprowadzić do obiegu pamiątkową monetę z jego wizerunkiem. "Ten unikalny symbol, wybity w limitowanej edycji 25 000 egzemplarzy, stanowi nowy hołd dla żyjącej legendy światowego futbolu, pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki oraz nieodłącznej postaci w kulturze sportowej. Moneta, której nominalna wartość wynosi 7 euro, bezpośrednio nawiązuje do słynnego numeru na koszulce 'CR7', noszonego przez zawodnika. Będzie jednak sprzedawana po cenie 7,50 euro, a jej dystrybucja będzie wyłącznie zarządzana przez Banco de Portugal. Skierowana głównie do kolekcjonerów i fanów, ta wyjątkowa moneta ma szansę wzbudzić znaczne zainteresowanie" - czytamy w komunikacie footboom1.com.

Bank ostrzega przed oszustwem "na Ronaldo"

Jak się okazuje, to jest oszustwo. Serwis ojogo.pt podał, że bank centralny Portugalii wydał specjalny komunikat, w którym informuje, iż doniesienia o monecie z wizerunkiem Cristiano Ronaldo są fałszywe.

"Bank Portugalii dowiedział się o fałszywych wiadomościach krążących na zagranicznych stronach internetowych dotyczących emisji przez Bank Portugalii monety kolekcjonerskiej o wartości 7,5 euro na cześć piłkarza Cristiano Ronaldo" - czytamy w komunikacie organu nadzoru finansowego.

Monety z Cristiano Ronaldo nie zostaną wprowadzone

Prezes banku centralnego i były minister finansów Portugalii Mário Centeno wyjaśnił, że instytucja nie wprowadza do obiegu żadnych monet na cześć Cristiano Ronaldo, ani nie planuje tego zrobić. "BdP wyjaśniło również, że zatwierdzenie planu numizmatycznego leży w gestii Mennicy" - czytamy.

Cristiano Ronaldo jest jednym z najlepszych portugalskich piłkarzy w historii. Aktualnie występuje w saudyjskim klubie Al-Nassr. W czasie swojej kariery sięgnął po mistrzostwo Europy, jest laureatem pięciu Złotych Piłek i czterech Europejskich Złotych Butów. Ponadto pięciokrotnie zdobywał tytuł Piłkarza Roku FIFA.