Sensacyjne doniesienia nt. powrotu Heynena do Polski. To byłby hit nad hity!

Vital Heynen to postać, której kibicom polskiej siatkówki nie trzeba przedstawiać. Charyzmatyczny belgijski szkoleniowiec od 2018 do 2021 z sukcesami prowadził reprezentację Polski. W tym czasie sięgnął z nią po tytuł mistrza świata, dwa brązowe medale mistrzostw Europy, srebro i brąz Ligi Narodów, a także srebro Pucharu Świata. Choć zyskał w naszym kraju sporą sympatię, po niepowodzeniu na igrzyskach w Tokio, gdzie Polacy odpadli w ćwierćfinale z Francją, został zwolniony. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że już niedługo wróci do naszego kraju.

Heynen wróci do pracy w Polsce. Wielkie roszady na trenerskich ławkach

Zaskakujące informacje w tej sprawie przekazał "Przegląd Sportowy Onet". Nie chodzi jednak o ponowne przejęcie męskiej kadry. Pozycja Nikoli Grbicia wydaje się obecnie niepodważalna. Heynen miałby od przyszłego sezonu poprowadzić jeden z klubów PlusLigi. Chodzi o piąty zespół poprzedniego sezonu - Bogdankę LUK Lublin.

Dlaczego miałby trafić akurat tam? Kilka dni temu jasne stało się, że zespół opuści dotychczasowy trener - Massimo Botti. Włoch w przyszłym roku ma przenieść się do Asseco Resovii Rzeszów, z którą z kolei rozstanie się Tuomas Sammelvuo. W tej sytuacji działacze Bogdanki rozpoczęli poszukiwania.

Vital Heynen znów spotka się z Leonem? "Chciałbym zobaczyć to połączenie"

Jednym z kandydatów na to stanowisko stał się właśnie Heynen. W Lublinie miałby okazję ponownie spotkać się z Wilfredo Leonem, który dołączył do drużyny na początku tego sezonu. To właśnie Belg wprowadzał przed laty pochodzącego z Kuby wybitnego atakującego do polskiej kadry. - Na miejsce trenerskiego obcokrajowca pojawia się nie kto inny, jak Vital Heynen. Chciałbym zobaczyć połączenie spokoju Wilfredo Leona i bomby atomowej, jeżeli chodzi o zachowanie belgijskiego szkoleniowca. Zupełnie inaczej pracuje się w lidze, a zupełnie inaczej w reprezentacji Polski. Heynen to kolorowy ptak - powiedział były reprezentant naszego kraju Łukasz Kadziewicz w programie "Misja Siatka".

Po rozstaniu z reprezentacją Polski Heynen trenował włoskie Sir Safety Perugia, kobiecą reprezentację Niemiec, a także kobiecy turecki klub Nilufer Belediyespor. Obecnie pozostaje selekcjonerem męskiej reprezentacji Chin.