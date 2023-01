ZAKSA idzie na całość. Hitowy transfer. Blisko, coraz bliżej

O wielkim powrocie Bartosza Bednorza do PlusLigi mówi się już od jakiegoś czasu. Pierwsze informacje o przejściu reprezentanta Polski z Shanghai Bright do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle przekazały włoskie media. Choć jak do tej pory nie pojawiły się żadne oficjalne informacje na ten temat, wszystko wskazuje na to, że dwukrotni triumfatorzy Ligi Mistrzów dopięli transfer przyjmującego.

Bartosz Bednorz w składzie ZAKSY na hit Ligi Mistrzów. Oficjalnego potwierdzenia transferu brak

Jedną z tych przesłanek jest fakt, że klub rozwiązał niedawno umowę z innym przyjmującym, Bułgarem Denisem Karyaginem. Ostatnie odkrycie "La Gazzetta dello Sport" nie powinno już pozostawiać żadnych złudzeń. Włosi wychwycili, że Bednorz został zgłoszony do składu ZAKSY na mecz Ligi Mistrzów z Itasem Trentino. Starcie to odbędzie się 25 stycznia w Kędzierzynie-Koźlu. Teraz pozostaje więc już czekać na oficjalne potwierdzenie transferu przez klub.

Ostatni mecz grupowy w Lidze Mistrzów nie musi być pierwszym meczem przyjmującego w nowych barwach. Mistrzów Polski czekają wcześniej jeszcze dwa spotkania ligowe. 16 stycznia ZAKSA zmierzy się ze Stalą Nysa, a trzy dni później z Treflem Gdańsk.

Pozyskanie Bednorza byłoby sporym wzmocnieniem dla dwukrotnych triumfatorów Ligi Mistrzów. Zespół po odejściu Kamila Semeniuka do Sir Safety Perugii nie prezentuje już tak wspaniałej formy, co przekłada się na 4. miejsce w ligowej tabeli.

Przyjmujący po raz ostatni występował w PlusLidze w sezonie 2017/2018, kiedy był zawodnikiem Skry Bełchatów. Krajowe podwórko opuszczał jako mistrz Polski, a karierę postanowił kontynuować w barwach włoskiej Modeny. Później grał jeszcze w Zenicie Kazań, a ostatnio był zawodnikiem chińskiego Shanghai Bright, z którym wywalczył wicemistrzostwo kraju.

