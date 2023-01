Skra idzie jak burza w drodze po historyczny sukces dla Polski

Chociaż siatkarze Skry Bełchatów nie zachwycają w PlusLidze, znacznie lepiej prezentują się w europejskich rozgrywkach. Bełchatowianie zdołali pokonać trzech rywali i zameldowali się w 1/8 finału Pucharu CEV, który jest zapleczem siatkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorek rozpoczęli walkę w 1/8 finału, gdzie ich rywalem był Galatasaray Stambuł.

Skra nie do zatrzymania w Pucharze CEV. Siódme zwycięstwo w rozgrywkach i pierwszy krok do ćwierćfinału

Bełchatowianie od początku przejęli kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie w Stambule i z czasem odskoczyli na 13:9. Od tego momentu rywale nie potrafili zbliżyć się do prowadzących, którzy prezentowali bardzo solidną grę. Choć udało im się zbliżyć na 16:14, siatkarze Skry nie dali się dogonić. Pod koniec seta wrócili na czteropunktowe prowadzenie, by chwilę później cieszyć się ze zwycięstwa 25:20.

Zawodnicy Joela Banksa tylko w początkowych fragmentach drugiej odsłony byli w stanie utrzymać poziom z pierwszej partii. Później do głosu doszli rywale, którzy w środkowej fazie uciekli na 15:11. Siatkarze Galatasaray nabierali rozpędu i coraz bardziej powiększali przewagę na swoją korzyść. Skończyło się zwycięstwem do 18 i wyrównaniem stanu meczu.

Trzecią partię lepiej rozpoczęli siatkarze z Bełchatowa, którzy odskoczyli na 7:5. Po chwili po prowadzeniu przyjezdnych pozostały już tylko wspomnienia, a kontrolę na parkiecie przejęli rywale. Galatasaray utrzymywał się na prowadzeniu aż do końcowych fragmentów seta. Wtedy Skra przypuściła skuteczny atak, który pozwolił im wyjść na 21:19. Ostatnie piłki należały już do drużyny Banksa, która cieszyła się ze zwycięstwa 25:22.

Kolejny set miał bardzo podobny przebieg. Przez większość czasu przewagę na parkiecie utrzymywali siatkarze ze Stambułu, którzy prowadzili nawet 15:10. Cztery kolejne akcje padły jednak łupem bełchatowian, którzy chwilę później wyszli na prowadzenie. Seria pięciu wygranych piłek pozwoliła im odskoczyć na 22:18 i wyraźnie zbliżyć się do zwycięstwa. Już po chwili siatkarze Skry mogli cieszyć się z triumfu 25:21.

Zwycięstwo przybliżyło Skrę do awansu do ćwierćfinału rozgrywek. Choć polskie kluby wiodą prym w europejskiej siatkówce, to żaden nie zdobył Pucharu CEV. Blisko tego były Asseco Resovia oraz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, które zajęły drugie miejsce. Było to jednak ponad dekadę temu. Skra, która nie wygrała jeszcze europejskiego pucharu, ma więc szansę na historyczny sukces.

Galatasaray Stambuł - PGE Skra Bełchatów (25:20, 18:25, 25:22, 25:21)

