Bednorz wywalczył wicemistrzostwo i wraca do PlusLigi. Wyrównał wynik Kubiaka

Bartosz Bednorz zdecydował się na odejście z Zenita Kazań w maju zeszłego roku. Polski przyjmujący dołączył do chińskiego Shanghai Bright i szybko został tam jedną z kluczowych postaci. Bednorz występował w Chinach z Giulio Sabbim czy Osmanym Juantoreną. Dlaczego Bednorz nie zabierał głosu na temat wojny w Ukrainie w trakcie gry w Rosji? - Kiedy rozpoczęła się wojna, to dla mnie był sygnał, że muszę działać. Za sprzeciwienie się działaniom Rosji groziło 15 lat więzienia. Władze Rosji szybko wprowadziły taki przepis i nikt nie mógł tego zrobić - tłumaczył.

Bartosz Bednorz został wicemistrzem Chin. Wyrównał wynik Michała Kubiaka. Teraz czas na powrót do Polski

Shanghai Bright rywalizowało z Pekin Volley w finale ligi chińskiej siatkarzy. Pierwszy mecz zakończył się wygraną 3:1 drużyny ze stolicy kraju (25:23, 16:25, 28:26, 26:24). Bednorz zagrał dobry mecz, zdobywając 18 punktów i mając 64 proc. skuteczność w ataku. Aby pozostać w grze, Shanghai musiało wygrać drugie spotkanie. Ostatecznie się nie udało i mistrzem zostało Pekin Volley, które wygrało 3:0 (25:12, 25:18, 25:21). Bednorz w tym meczu zanotował 10 punktów. Warto dodać, że Shanghai Bright jest najbardziej utytułowanym zespołem w lidze chińskiej, ponieważ wygrywał mistrzostwo aż 16 razy.

Jednocześnie polski przyjmujący wyrównał osiągnięcie Michała Kubiaka, który też został wicemistrzem Chin w 2018 roku. Wtedy Pekin Volley przegrało z Shanghai Bright. Wiele wskazuje na to, że to był ostatni mecz Bartosza Bednorza w Chinach i przyjmujący opuści ligę po zaledwie jednym sezonie. Włoskie media informują o transferze Bednorza do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, która potrzebuje godnego następcy Kamila Semeniuka. To by oznaczało powrót Bednorza do polskiej ligi po pięciu latach.

Bartosz Bednorz występował w PlusLidze do 2018 roku. Wtedy jego ostatnim klubem była PGE Skra Bełchatów, dla której grał w latach 2016-2018 i wygrał m.in. mistrzostwo Polski czy dwa Superpuchary kraju. Wcześniej Bednorz występował w barwach AZS-u Częstochowa i AZS-u Olsztyn. Przed transferem do Zenita Kazań w 2020 roku przyjmujący grał dla Azimut Leo Shoes Modena.