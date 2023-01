Potężne kłopoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w LM. Mistrz Polski z awansem

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w czterech dotychczasowych spotkaniach Ligi Mistrzów musiała uznać jedynie wyższość włoskiego Trentino. Dwukrotni triumfatorzy rozgrywek pozostałe mecze kończyli z kompletem punktów (9 pkt), co dawało im drugie miejsce w tabeli grupy D. W środę, 11 stycznia zawodnicy Tuomasa Sammelvuo zmierzyli się po raz drugi z CEZ Karlovarsko.

Ciężary ZAKSY w kolejnym meczu Ligi Mistrzów. Wyszarpane zwycięstwo w Karlovarsku

W pierwszym spotkaniu ZAKSA pokonała u siebie rywali 3:1. Początek drugiego starcia należał do drużyny z Karlowych Warów, która szybko uciekła na 8:4. Zaskoczeni kędzierzynianie przez długi czas nie potrafili dogonić wyniku. Udało się to w środkowej fazie seta, a seria trzech wygranych akcji pozwoliła im zbliżyć się na 18:17. Choć później mistrzowie Polski wyrównali nawet na po 22, ze zwycięstwa 25:23 cieszyli się gospodarze.

Podrażnieni zawodni Sammelvuo mocno rozpoczęli drugą partię, wychodząc na 5:1. W późniejszych fragmentach przewaga faworytów wzrosła nawet do sześciu "oczek", ale z czasem rywale zdołali odrobić część strat i wyjść na 11:9. Solidna gra prowadzących pozwalała im cały czas utrzymywać się na czele i kontrolować przebieg seta. Ostatecznie zakończył się on zwycięstwem ZAKSY 25:21.

Po wyrównanym początku kolejnej odsłony kędzierzynianie ponownie zaczęli uciekać rywalom. Najpierw oskoczyli na 12:8, by po serii czterech wygranych akcji z rzędu prowadzić już różnicą siedmiu punktów (16:9). Gospodarze byli w tych fragmentach bezradni wobec solidnej gry faworytów, którzy pewnie zmierzali po objęcie prowadzenia w meczu. Niespodzianki nie było i po kilku minutach mogli oni cieszyć się z wygranej do 18.

Czwarty set od początku był najbardziej wyrównany. Oba zespoły zdobywały naprzemiennie kolejne punkty i żaden z nich nie był w stanie wypracować przewagi. Z czasem ekipa z Karlowych Warów zdołała uciec na 13:11, ale już po chwili rywale wyrównali wynik. Gospodarze nie mieli zamiaru się poddawać i szybko wrócili na prowadzenie, a seria czterech wygranych akcji z rzędu pozwoliła im uciec na 22:17. Ambitna walka ZAKSY w decydujących fragmentach nie przyniosła efektu i set zakończył się zwycięstwem rywali 25:23.

Po wyrównanym otwarciu tie-breaka kędzierzynianie zdołali odskoczyć na 7:4. Po chwili przewaga faworytów wzrosła do czterech "oczek", co znacznie przybliżyło ich do końcowego triumfu. Choć w decydującej fazie seta gospodarze zdołali zbliżyć się do prowadzących na 13:12, ze zwycięstwa do 13 i czwartej wygranej w tegorocznych rozgrywkach cieszyła się ZAKSA. Zawodnicy Sammelvuo zapewnili sobie tym samym awans do fazy pucharowej i zachowali szansę na obronę tytułu najlepszej drużyny Europy.

Wszystko wskazuje na to, że kędzierzynianie zajmą drugie miejsce w grupie D, co da im miejsce w 1/8 finału. Ich sytuacja jest uzależniona od środowego meczu Trentino z Volley Menen. Porażka jest mało prawdopodobna, ale gdyby włoski zespół dał się zaskoczyć, ZAKSA miałaby szansę awansować na pozycję lidera w ostatniej kolejce fazy grupowej. W niej ZAKSA zagra z Trentino, W tej fazie turnieju zmierzą się drużyny z drugich miejsc i najlepsza drużyna z klasyfikacji ekip, które zakończyły fazę grupową na trzecim miejscu. Stawką trzech spotkań 1/8 będzie uzupełnienie grona zwycięzców grup LM i miejsce w ćwierćfinale rozgrywek.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w Lidze Mistrzów. Tak wygląda tabela:

Trentino - 12 pkt - 4 wygrane - bilans setów: 12:2 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - 11 pkt - 4 wygrane/1 porażka - 13:6 CEZ Karlovarsko - 4 pkt - 1 wygrana/4 porażki - 7:12 Volley Menen - 0 pkt - 4 porażki - 0:12

CEZ Karlovarsko - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2:3 (25:23, 21:25, 18:25, 25:23, 13:15)