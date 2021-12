Reprezentacja Polski siatkarzy pokrzywdzona. Świderski bezradny: Nie wiem, co się zmieniło

Nowością w siatkarskiej Lidze Narodów będzie mniejsza liczba rozgrywanych meczów (104, wcześniej 130 oraz 124). Awans do fazy pucharowej będzie mieć zagwarantowane osiem zespołów, które na etapie fazy grupowej zanotują najlepszy bilans. Potem droga do finału będzie wiodła przez ćwierćfinały i półfinały. W najbliższej edycji Ligi Narodów weźmie udział 16 męskich i żeńskich drużyn, które zostaną podzielone na dwie ośmiozespołowe grupy.

Sebastian Świderski komentuje brak organizacji Ligi Narodów. "Nie tylko my jesteśmy pokrzywdzeni"

Reprezentacja Polski w siatkówce, wówczas prowadzona przez Vitala Heynena, zajęła drugie miejsce w poprzedniej edycji Ligi Narodów. Wtedy lepsza okazała się Brazylia, która wygrała 3:1 (25:22, 23:25, 16:25, 14:25). Pomimo porażki aż czterech Polaków znalazło się w drużynie turnieju, a Bartosz Kurek otrzymał tytuł MVP. W przyszłym roku biało-czerwoni będą rywalizować odpowiednio w Kanadzie, Bułgarii oraz Rosji.

Decyzję władz Volleyball World o nieprzyznaniu organizacji Ligi Narodów na łamach TVP Sport skomentował Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. "Od wielu lat byliśmy organizatorami turniejów Ligi Narodów. Nie wiem kompletnie, co się zmieniło. Powołano spółkę, która ma zajmować się organizacją eventów. Nie tylko my zostaliśmy pokrzywdzeni z Europy, ale również Włochy, Serbia czy Francja. Filipiny mają z kolei dwa turnieje, to paradoks" - powiedział.

Polska federacja nie zamierza jednak składać broni i liczy na to, że uda im się zorganizować finały rozgrywek. "Zastanawiamy się nad tym. Jest zatem szansa na to, że polska publiczność zobaczy biało-czerwonych podczas tego turnieju. O finał Ligi Narodów aplikuje się osobno, więc analizujemy wszystkie plusy i minusy tego rozwiązania. Bierzemy pod uwagę pandemię i nadchodzące mistrzostwa świata kobiet" - dodał Świderski.

Terminarz Ligi Narodów 2022

Tydzień I: 6-12 czerwca 2022 r.

Brazylia (Brazylia): Brazylia, Rosja, USA, Słowenia, Japonia, Iran, Holandia, Australia

Ottawa (Kanada): Kanada, Polska, Francja, Serbia, Argentyna, Włochy, Bułgaria, Niemcy

Tydzień II: 20-26 czerwca 2022 r.

Quezon City (Filipiny): Japonia, Francja, Rosja, Słowenia, Argentyna, Włochy, Niemcy, Holandia

Sofia (Bułgaria): Bułgaria, Brazylia, Polska, USA, Serbia, Kanada, Iran, Australia

Tydzień III: 20-26 czerwca 2022 r.