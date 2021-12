Media: Raul Lozano wraca do pracy w Polsce

Asseco Resovia jest jednym z największych rozczarowań na starcie obecnego sezonu Plus Ligi. Zespół Alberto Giulianiego przegrał sześć z 10 meczów w lidze i zajmuje dopiero ósme miejsce. W ostatnich dwóch spotkaniach faworyt urwał tylko jednego seta dużo słabszym na papierze zespołom z Lublina oraz Gdańska. W związku z tym coraz częściej pojawiają się głosy, że pracę straci włoski szkoleniowiec.

Na razie Giuliani jednak pracuje, ale wciąż trwają dyskusję na temat jego ewentualnego następcy. Ciekawą informację przekazał komentator Polsatu Sport Tomasz Swędrowski. W programie "Prawda Siatki" zdradził, że następcą Giulianiego może zostać Raul Lozano, który jest pamiętany z pracy z reprezentacją Polski w latach 2005-2008. 65-latek przebywał ostatnio nawet w Polsce i był widziany na meczach Plus Ligi oraz Tauron Ligi. Nie wiadomo, czy miałoby to być powiązane z jego ewentualną pracą w Rzeszowie.

Dla Lozano byłoby to kolejne podejście do pracy w Polsce. W sezonie 2015/2016 prowadził Cerrad Czarnych Radom, z którymi zakończył rozgrywki na szóstym miejscu w lidze. Jego pobyt w klubie trwał jedynie rok, gdyż stamtąd odszedł do reprezentacji Iranu. W latach 2017-2019 pracował natomiast jak trener reprezentacji Chin. Od dwóch lata Argentyńczyk pozostaje jednak bez pracy.

W minionym sezonie Asseco Resovia zajęła piąte miejsce w Plus Lidze.