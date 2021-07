O której grają polscy siatkarze? Gdzie oglądać? Drugi dzień Memoriału Wagnera [TRANSMISJA, STREAM]

W miniony piątek na TAURON Arenie w Krakowie reprezentacja Polski bez większego problemu pokonała Norwegię 3:0 (25:13, 25:14, 25:20). Spotkanie od początku do końca przebiegało pod dyktando biało-czerwonych i rywale nie mieli nic do powiedzenia. O ile wynik się zgadzał, to styl gry nie zachwycał. Na niektóre akcje polskich siatkarzy krzywił się Bartosz Kurek, o czym wspomniał w swoim tekście dziennikarz Sport.pl, Jakub Balcerski.

Memoriał Wagnera. Polacy pozostają niepokonani w meczach z Azerbejdżanem

Reprezentacja Polski jak dotąd trzykrotnie rywalizowała z Azerbejdżanem i wszystkie mecze wygrała. Zdecydowanie najbardziej wyrównany był pojedynek z 4 lipca 2014 roku w Lidze Europejskiej, gdzie dopiero po tie-breaku biało-czerwoni ograli swojego rywala. Wtedy Polska zakończyła rywalizację w grupie A na trzecim miejscu z 13 punktami i nie zdołała awansować do play-offów. Trenerem biało-czerwonych był wtedy Stephane Antiga.

Azerbejdżan dołączył do Memoriału Wagnera w ostatniej chwili. Zastąpili oni Tunezyjczyków, w składzie których wykryto kilka przypadków pozytywnego wyniku na obecność koronawirusa. Azerowie w pierwszym meczu przegrali 0:3 z Egiptem (16:25, 11:25, 16:25). W meczu z Norwegią trener Vital Heynen dał możliwość gry zawodnikom spoza wyjściowej szóstki, więc można podejrzewać, że podobnie będzie w przypadku gry z Azerbejdżanem.

Memoriał Wagnera. Kiedy i gdzie oglądać mecz Polska – Azerbejdżan?

Reprezentacja Polski zmierzy się z Azerbejdżanem w drugim meczu XVIII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Spotkanie odbędzie się w sobotę 10 lipca o godzinie 18:00 w TAURON Arenie w Krakowie. Transmisja z tego meczu będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport, na stronie internetowej Ipla.tv oraz w aplikacji mobilnej Ipla. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.