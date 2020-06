Vital Heynen dostał prezent od siatkarzy. "Pokazuje, co jest w ich głowach"

Kilka dni temu zakończyło się pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski w Spale. Grupa 21 siatkarzy zakończyła wyjazd grillem z okazji urodzin selekcjonera, Vitala Heynena. 51-letni Belg skomentował minione zgrupowanie, opowiedział o urodzinowych prezentach oraz złożył deklarację dotyczącą igrzysk olimpijskich w Tokio.

- Nigdy nie mówiłem inaczej. Od początku pracy z reprezentacją Polski celem był właśnie medal olimpijski. Brązowych medali mam już sporo, za srebrem nie przepadam, więc jest jasne, w co mierzę. W Spale jest taki pasaż, na którym wymienione są wszystkie medale zdobyte na igrzyskach przez polskich sportowców. Polska nie jest krajem, który z każdych igrzysk przywozi dziesiątki medali, zwłaszcza w sportach zespołowych, więc pewnie ucieszycie się z każdego. Dla mnie i dla moich graczy podium też będzie satysfakcją, nagrodą za ogrom wykonanej pracy, jednak uszczęśliwi nas tylko złoto - przyznał w "WP SportoweFakty" selekcjoner.

Vital Heynen z urodzinowymi prezentami, które będą motywacją przed igrzyskami

W trakcie ogniska wszyscy obecni na zgrupowaniu zawodnicy oraz sztab zrobili wspólne zdjęcie, na którym widać prezent, jakim była biało-czerwona flaga z logo igrzysk olimpijskich w Tokio. Vital Heynen przyznał, że jest to prezent, który będzie motywował go do dalszej pracy z drużyną narodową.

- Tak, bo dostałem prezent, który wiele dla mnie znaczy. Flaga olimpijska z napisem "Tokyo 2020one" pokazuje, co jest w głowach zawodników. W ciągu tych czternastu dni mało rozmawialiśmy o igrzyskach, ale prezent od drużyny świadczy o tym, że wszyscy wiedzą, w jakim celu pracujemy. Widziałem w Spale, że są na tym celu bardzo skupieni - przyznał Belg.

Dla otrzymanego prezentu, selekcjoner znalazł już odpowiednie miejsce, które nie pozwoli mu zapomnieć o planach reprezentacji. - Powieszę ją w swoim domu we Włoszech, żeby codziennie na nią patrzeć i myśleć o tym, po co chcemy sięgnąć - dodał.

Następne spotkanie drużyny narodowej zaplanowane zostało od 29 czerwca do 11 lipca. Termin zgrupowania może ulec skróceniu ze względu na mecze towarzyskie, które odbędą się 22-23 lipca w Zielonej Górze. Reprezentacja Polski zmierzy się z Niemcami. W sparingach oraz obozie przygotowawczym udziału nie weźmie Mateusz Bieniek, który kilka dni temu przeszedł operację kolana.