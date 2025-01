MŚ w piłce ręcznej. Polska - Niemcy. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn rozpoczęte. We wtorek mogliśmy zobaczyć cztery pierwsze spotkania. Do gry przystąpili m.in. mistrzowie Europy sprzed roku Francuzi czy aktualni złoci medaliści olimpijscy i broniący tytułu mistrzów świata - Duńczycy. W środę do boju ruszają Polacy. Na start naszą ekipę czeka bardzo wymagający rywal - Niemcy.

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej 2025. Polacy od razu trafili na giganta

Obie ekipy zmierzą się w ramach tzw. rundy wstępnej w hali Jyske Bank Boxen w duńskim Herning. Polacy będą chcieli sprawić wielką niespodziankę. Z Niemcami nie wygraliśmy bowiem od ponad 10 lat. Ostatni raz ta sztuka udała się w czerwcu 2014 r. w kwalifikacjach do mistrzostw świata w Katarze. Od tamtej pory te starcia to wielkie pasmo porażek. Jedynie na mistrzostwach świata przed czterema laty zremisowaliśmy 23:23, ale już rok później w ostatnim takim pojedynku dostaliśmy tęgie lanie 23:30 na mistrzostwach Europy.

Ostatnie trzy mecze towarzyskie z Austrią, Japonią i Tunezją pokazały, że Polacy są dobrze przygotowani do turnieju. Odnieśli trzy zwycięstwa. Mimo wszystko trudno tutaj o optymizm. Nasza reprezentacja od dłuższego czasu pozostaje w kryzysie. Poprzedni mundial zakończyła po sześciu meczach (odpadła w drugiej fazie grupowej), a rok temu na mistrzostwach Europy nie wyszła nawet poza rundę wstępną. Z kolei w listopadzie przytrafił jej się wstydliwy remis z Izraelem w kwalifikacjach do ME. Z kolei Niemcy po kilku gorszych latach w końcu są na fali wznoszącej i z igrzysk olimpijskich w Paryżu przywieźli srebrne medale, a w ćwierćfinale wyeliminowali gospodarzy - Francję.

Ewentualna porażka nie przekreśli jednak naszych szans w tym turnieju. Polakom pozostaną jeszcze mecze z Czechami i Szwajcarią. Awans do kolejnej fazy wywalczą aż trzy drużyny z czterozespołowej grupy.

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Polska - Niemcy. Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Polska - Niemcy na mistrzostwach świata w piłce ręcznej mężczyzn odbędzie się w środę 15 stycznia o godz. 20:30. Transmisja dostępna będzie na kanale TVP Sport oraz w internecie - na stronie sport.tvp.pl oraz w płatnym serwisie Viaplay. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.