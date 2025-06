Tak w Hiszpanii potraktowali następcę Szczęsnego. "Groźby, nękanie"

Nie minął nawet tydzień od potwierdzenia transferu Joana Garcii do Barcelony, a nowy bramkarz mistrzów Hiszpanii już przeżywa pierwsze trudne chwile. Wszystko przez fanów jego byłego klubu, czyli Espanyolu. Przechodząc do wielkiego rywala, piłkarz wsadził kij w mrowisko. Jak donoszą katalońskie media, Garcia przeżywa absolutne piekło. Musiał zdecydować się na radykalne kroki, by uniknąć kolejnych prześladowań.