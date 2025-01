Ależ to była miazga mistrzów olimpijskich! Oto wyniki pierwszego dnia MŚ

Od 14 stycznia do 2 lutego w Chorwacji, Danii i Norwegii rozgrywane będą mistrzostwa świata w piłce ręcznej. W tych trzech krajach wystąpią w sumie 32 reprezentacje z całego globu, w tym również kadra Polski. W Chorwacji mecze rozgrywane są w trzech halach (w Zagrzebiu, Varażdinie i Poreciu) oraz po jednej w Danii (w Herning) i Norwegii (w Oslo).

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Szeremeta komentuje wyniki plebiscytu na najlepszego sportowca Polski

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej rozpoczęły się od pewnych wygranych faworytów

Powiedzieć, że pierwszy dzień mistrzostw świata nie obfitował w emocjonujące spotkania, to nic nie powiedzieć. Turniej otworzyło spotkanie Włochów z Tunezją. Wyrównanie było tylko do stanu 5:5, a potem drużyna z Półwyspu Apenińskiego zaczęła odjeżdżać rywalom i bez żadnych problemów wygrała 32:25.

W momencie, gdy Włosi kończyli ogrywać Tunezyjczyków, to trwało już spotkanie Francji z Katarem. 10 lat temu obie ekipy grały w finale mundialu w Katarze, który "Trójkolorowi" wygrali 25:22. Jednak dzisiaj to zupełnie inna historia i aktualni mistrzowie Europy całkowicie rozbili Katarczyków, wygrywając 37:19.

W trzecim meczu turnieju Austriacy podjęli Kuwejt i było to spotkanie najbardziej wyrównane, a przynajmniej do końca pierwszej połowy, po której Austriacy prowadzili "tylko" 18:16. Po przerwie jednak wrzucili wyższy bieg i to wystarczyło do pewnej i wysokiej wygranej 37:26.

Na koniec wtorkowych spotkań mistrzowie olimpijscy z Paryża, a więc reprezentacja Danii, podjęli Algierię. Przed tym meczem można było się tylko zastanawiać, czy wygrają większą różnicą bramek niż Francja z Katarem. Tak też się stało, bo wygrali aż 47:22! Była to 29. wygrana z rzędu Duńczyków na mistrzostwach świata, co jest absolutnym rekordem. W tym czasie sięgnęli po trzy tytuły mistrzów świata i pokazali, że są gotowi na czwarty triumf z rzędu.

Wyniki wtorkowych meczów mistrzostw świata w piłce ręcznej:

Włochy - Tunezja 32:25

Francja - Katar 37:19

Austria - Kuwejt 37:26

Dania - Algieria 47:22

Zobacz też: Polski klub o krok od upadku. Dramatyczny apel

Kiedy mecze reprezentacji Polski? Zaczniemy od spotkania z wicemistrzami olimpijskimi

W środę 15 stycznia do gry wkroczy reprezentacja Polski. Biało-Czerwoni w grupie A zmierzą się z Czechami, Niemcami i Szwajcarią. I to właśnie od meczu z Niemcami (godz. 20:30) rozpoczną grę na mistrzostwach świata. Na tle wicemistrzów olimpijskich z Paryża będzie można przekonać się, w jakiej dyspozycji zawodnicy Marcina Lijewskiego rozpoczną tegoroczny mundial.