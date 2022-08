Media: Edinson Cavani wreszcie znalazł nowy klub

Edinson Cavani wraz z końcem czerwca został wolnym zawodnikiem, kiedy to wygasła jego dwuletnia umowa z Manchesterem United. Ostatniego sezonu z pewnością Urugwajczyk nie zaliczy do udanych. Zagrał w 20 meczach, ale tylko dwukrotnie pokonał bramkarzy rywali.

Edinson Cavani wreszcie znalazł klub. Wyjeżdża z Europy i zagra w Boca Juniors

Mimo bardzo przeciętnego sezonu, Cavani nadal cieszy się wielkim uznaniem w świecie futbolu i nie narzekał na brak ofert po zakończeniu gry dla United. W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele doniesień na temat przyszłości 33-latka. Łączono go m.in. z grą w Benfice Lizbona, Salernitanie i Monzy. Wszystko wskazuje jednak na to, że piłkarz wybierze inny kierunek.

Tłumaczymy zamieszanie z numerem Lewandowskiego. Prezentacja tuż-tuż

Urugwajski dziennikarz Jonathan Pinasco podał na Twitterze informację, że Edinson Cavani po ponad piętnastu latach zdecydował się opuścić Europę. Ma on wrócić do Ameryki Południowej i związać się z Boca Juniors. Piłkarz w piątek ma zjawić się w Argentynie, by omówić ostatnie szczegóły współpracy. Już w najbliższych godzinach ma pojawić się także oficjalny komunikat o transferze. Na razie nie wiadomo jednak, jak długo będzie obowiązywała umowa Cavaniego z Boca Juniors.

Edinson Cavani do Europy przyjechał w 2007 roku, gdy Palermo zapłaciło za niego 5 milionów euro Danubio FC. W następnych latach Urugwajczyk stał się jednym z najlepszych napastników Starego Kontynentu, grając dla Napoli i Paris Saint-Germain. Najlepiej radził sobie właśnie we francuskim zespole, dla którego strzelił 200 goli w 301 meczach.

