Dziennikarz Sport.pl kontra bramkarz Barcelony. Ale urwał. Bez szans [SPORT.PL Z BARCELONY]

Dominik Wardzichowski ze Sport.pl jest już w Barcelonie, skąd będzie relacjonował wszystko to, co wydarzy się przy okazji prezentacji Roberta Lewandowskiego w nowym klubie. A dziać się będzie co niemiara.

REKLAMA

W piątek o 12:30 oficjalna prezentacja, a godzinę później konferencja prasowa. W niedzielę natomiast pierwszy mecz Lewandowskiego na Camp Nou. O 20:00 FC Barcelona zagra z meksykańskim Pumas UNAM.

Koszulka Lewandowskiego już jest. "Mają rozmach" [SPORT.PL Z BARCELONY]

Ale w Barcelonie można nie tylko żyć Lewandowskim. Można też wcielić się w jego rolę i pokazać umiejętności strzeleckie. Tak jak zrobił to Wardzichowski, który spróbował swoich sił w pojedynku elektroniczną kopią bramkarza drużyny Xaviego - Markiem-Andre ter Stegenem.

Jak mu poszło? Sprawdźcie sami!

Zobacz wideo Dominik Wardzichowski vs Marc-Andre ter Stegen

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku.