Wiemy, gdzie oglądać rewanżowe mecze Rakowa i Lecha w el. LKE. Wszystko w jednym miejscu

Eliminacje europejskich pucharów zmierzają w decydującą fazę. Lech Poznań i Raków Częstochowa obecnie znajdują się w III rundzie el. Ligi Konferencji Europy, ale w przypadku awansu zostaną im tylko dwa mecze do wymarzonej fazy grupowej. Mistrzowie Polski mogą zagrać w IV rundzie z przegranym dwumeczu Malmoe FF (Szwecja) - Dudelange (Luksemburg), natomiast zespół prowadzony przez Marka Papszuna zagra z lepszym z pary Slavia Praga (Czechy) - Panathinaikos Ateny (Grecja).

REKLAMA

Zobacz wideo Dziennikarz Sport.pl kontra bramkarz Barcelony. Ale urwał. Bez szans [WIDEO]

TVP Sport pokaże mecze polskich drużyn w III rundzie Ligi Konferencji Europy

W zdecydowanie lepszych humorach do rewanżowego meczu w III rundzie el. Ligi Konferencji Europy podejdzie Raków Częstochowa, który wygrał 2:0 ze Spartakiem Trnava po dwóch bramkach Iviego Lopeza. Na tym etapie eliminacji nie ma systemu VAR, przez co pierwszy gol Hiszpana ze spalonego został uznany. Wicemistrzowie Polski poradzili sobie ze Słowakami nawet bez Vladana Kovacevicia, który został skreślony z listy z powodu urazu. Kacper Trelowski finalnie zachował czyste konto - to siódmy mecz Rakowa w pucharach "na zero z tyłu".

Dużo trudniejsze zadanie w rewanżu będzie miał Lech Poznań, który przegrał 0:1 na wyjeździe z Vikingurem Reykjavik na boisku ze sztuczną murawą. Jedyną bramkę dla Islandczyków, tuż przed końcem pierwszej połowy, zdobył Ari Sigurpalsson. Tym samym wszystko rozstrzygnie się w Poznaniu w czwartek 11 sierpnia. Dobrą wiadomością dla kibiców jest fakt, że zarówno mecz Rakowa Częstochowa, jak i Lecha Poznań, będzie dostępny do obejrzenia na kanałach Telewizji Polskiej.

Spotkanie Rakowa Częstochowa ze Spartakiem Trnava rozpocznie się o godzinie 18:00 i będzie transmitowane w TVP Sport, na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Rewanżowy mecz Lecha Poznań z Vikingurem Reykjavik, poza wspomnianymi źródłami, można też zobaczyć na antenie TVP 2. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Raków Częstochowa - Spartak Trnawa - 11 sierpnia, 18:00, TVP Sport

Lech Poznań - Vinkingur Reykjavik - 11 sierpnia, 20:30, TVP Sport, TVP 2

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Czy można sobie kupić koszulkę Barcelony z nazwiskiem Lewandowski? Z jakim numerem? Czy podczas prezentacji znów będziemy świadkami prowizorki, czy może wreszcie przy pełnym Camp Nou Robert Lewandowski zostanie przywitany z pełną pompą?

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku.