Znany dziennikarz ujawnił plany Messiego. Kluczowa decyzja już zapadła

Leo Messi dołączył do Paris Saint-Germain latem 2021 roku i podpisał dwuletni kontrakt. Jako że do dziś nie został on przedłużony, to zaczęto się zastanawiać, czy zawodnik nie planuje zmiany klubu. Pojawiły się spekulacje, że może podążyć śladem Cristiano Ronaldo i przenieść się do Arabii Saudyjskiej, tamtejsze Al-Hilal i Al-Ittihad miały mu zaoferować pensję w wysokości 350 mln euro za sezon.

Leo Messi nie chce odchodzić z PSG. Będzie negocjował przedłużenie kontraktu

Doniesienia te mogły być o tyle wiarygodne, że Argentyńczyk od pewnego czasu współpracuje z Saudyjczykami. "Leo Messi swój kontrakt podpisał już wcześniej - w maju 2022 r. W jego przypadku nie chodzi jednak o grę w piłkę, a o promowanie Arabii Saudyjskiej. Messi zachwala organizowane tam wydarzenia i turystyczne atrakcje" - pisze Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Wiele wskazuje na to, że piłkarz na razie nie planuje wyprowadzać się z Paryża. Nowe wieści w tej sprawie przekazał włoski dziennikarz Fabrizio Romano, specjalizujący się w transferach piłkarskich. "Leo Messi nie otrzymał żadnej propozycji od Al-Hilal, pomimo powiązań w ostatnich dniach i tygodniach. Nie są prowadzone żadne rozmowy. Kolejnym krokiem Messiego ma być spotkanie z Paris Saint-Germain dotyczące przedłużenia kontraktu. Messi zostanie w PSG" - napisał na Twitterze.

Doniesienia Romano są zgodne z tym, o czym niedawno informował argentyński dziennikarz Gaston Edul. Jego zdaniem Messi już porozumiał się z PSG co do warunków nowego kontraktu, a jego celem jest triumf w Lidze Mistrzów z francuskim zespołem.

W obecnym sezonie Leo Messi rozegrał 21 spotkań w barwach PSG, strzelił w nich 13 bramek i zanotował 14 asyst. W najbliższy czwartek, 19 stycznia może wystąpić w towarzyskim meczu Riyadh Session Cup, gdzie PSG zagra z drużyną złożoną z zawodników Al-Hilal oraz Al-Nassr, czyli nowego klubu Cristiano Ronaldo.