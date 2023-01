Wyjaśnia się przyszłość Leo Messiego. "Zawarto porozumienie"

Latem 2023 roku wygasa kontrakt Leo Messiego z PSG. Argentyńczyk od 2021 roku gra w Paryżu i w ostatnim czasie jego przyszłość była tematem wielu analiz oraz dyskusji. Przedłużenie umowy z PSG, powrót do FC Barcelony, a może jeszcze inny kierunek, jakim byłoby przejście do klubu z Arabii Saudyjskiej? Ostatnia z opcji pojawiła się w przestrzeni medialnej po przejściu Cristiano Ronaldo do Al-Nassr. Jak poinformował dziennik "Marca", Lionel Messi znalazł się w kręgu zainteresowania dwóch tamtejszych klubów. Mowa o Al-Hilal i Al-Itihad. Obie drużyny oferują piłkarzowi kosmiczną kwotę - 350 mln euro.

Leo Messi zostanie w Paryżu do lata 2024 roku

Inne informacje w tej sprawie przekazał argentyński dziennikarz, Gaston Edul. W sobotnie popołudnie poinformował, że Messi i jego świta mieli dojść do porozumienia z PSG w sprawie przedłużenia umowy z PSG do czerwca 2024 roku.

Jeszcze w piątek Edul mówił, że nie ma i nie było tematu powrotu Leo Messiego do FC Barcelony. Wtedy dodawał, że jest ustne porozumienie między Messim a Paryżanami, a dzisiaj wydaje się, że sprawy nabrały tempa i w każdej chwili można spodziewać się komunikatu o pozostaniu 35-latka na Parc de Princes.

Dziennikarz podawał także, iż Messi chce spłacić dług, jaki ma wobec PSG, wygrywając upragnioną Ligę Mistrzów z francuską drużyną.

Doniesienia argentyńskiego dziennikarza pokrywają się z ostatnimi informacjami "Marki", która podała, że PSG chce uczynić Messiego "królem świata". Z tego powodu paryski klub miał przygotować ofertę "nie do odrzucenia".

W obecnym sezonie Leo Messi rozegrał 20 spotkań w barwach PSG, w których strzelił 13 bramek i zanotował 14 asyst. Kolejny mecz może rozegrać w niedzielę 15 stycznia przeciwko Stade Rennes.