Szaleństwo przed pojedynkiem Ronaldo - Messi. Szokująca liczba chętnych

Niedawno Cristiano Ronaldo został zawodnikiem Al-Nassr. Portugalczyk zadebiutuje w nowym zespole w najbliższy czwartek o godzinie 18:00. Nie będzie to jednak spotkanie ligowe, ale towarzyska rywalizacja z PSG. Spotkanie zostanie rozegrane w ramach Riyadh Season Cup, a przeciwko paryżanom zagra drużyna złożona z piłkarzy Al-Nassr i Al-Hilal.

Przeogromne zainteresowanie pojedynkiem Messiego z Ronaldo

Zbliżający się mecz wzbudza ogromne zainteresowanie, ponieważ fani po raz kolejny będą mieli okazję do obejrzenia starcia Cristiano Ronaldo z Leo Messim. Jak informuje portal insideworldfootball.com, zapotrzebowanie na bilety zgłosiło aż 2 miliony osób! Mecz odbędzie się na King Fahd International Stadium w Rijadzie. Obiekt pomieści ponad 68 tysięcy widzów. Oznacza to, że jeśli ktoś zdobędzie bilet na to spotkanie, to znajdzie się wśród 3,5 procent szczęśliwców, którym się to udało.

Teoretycznie, bo z racji ogromnego zainteresowania i ograniczonej liczby wejściówek (część z pewnością zostanie rozdana VIP-om i sponsorom) ich ceny wystrzeliły w kosmos. Można m.in. wylicytować bilet VIP o nazwie Beyond Imagination. Szczęśliwy posiadacz biletu może liczyć na spotkanie z Cristiano Ronaldo i Leo Messim, a także uroczysty obiad, udział w ceremonii otwarcia i możliwość wejścia do szatni obu zespołów. Jak informuje Agencja Reutera, saudyjski biznesmen Mushref Al-Ghamdi zaoferował za to aż 10 milionów riali, co w przeliczeniu daje ponad 11.5 miliona złotych.

Ligowy debiut Ronaldo ma się odbyć w najbliższą niedzielę. Tego dnia Al-Nassr zmierzy się z Al-Ettifaq. Portugalczyk nie mógł zagrać w dwóch poprzednich meczach nowego zespołu, ponieważ został zawieszony przez angielską federację za wytrącenie z ręki telefonu młodemu kibicowi Evertonu. Zgodnie z przepisami FIFA kary nie anulował transfer do innej ligi.

Zbliżający się mecz nie musi być ostatnim starciem pomiędzy Ronaldo a Messim. Niedawno media informowały, że Al-Hilal, czyli największy rywal Al-Nassr, zamierza ściągnąć Argentyńczyka. Zdaniem "Mundo Deportivo", działacze arabskiego klubu są w stanie zaoferować napastnikowi aż 300 milionów euro rocznie. - To byłoby jak podpisanie kontraktu z Cristiano Ronaldo. Nie chodzi tu tylko o klub i zawodnika, ale o kierunek, który obieramy - powiedział prezes Al-Hilal Fahed Al-Mofarij.