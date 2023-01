Cyrk w klubie Piątka. Prezes zwolnił trenera, który po dwóch dniach wrócił do pracy

Davide Nicola został trenerem Salernitany w lutym zeszłego roku, kiedy zajął stanowisko zwolnionego Stefano Colantuono. Włoch stanął przed bardzo trudnym zadaniem. Musiał utrzymać beniaminka, który bardzo słabo sobie radził. Po 25. kolejkach drużyna miała na koncie zaledwie 19 punktów. Nicoli jednak się to udało. W ostatniej kolejce Salernitana zagwarantowała sobie utrzymanie, a trener otrzymał szansę na prowadzenie tej drużyny także w kolejnym sezonie.

Davide Nicola zwolniony z Salernitany. Dwa dni później... klub ponownie go zatrudnił

Salernitana w dobrym stylu rozpoczęła bieżące rozgrywki. Po 14 kolejkach dość zaskakująco zajmowała 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 17 punktów i wydawało się, że w drużynie wszystko działa, jak należy. W ostatnich meczach zespół zaczął sobie radzić znacznie gorzej. Nie wygrał od sześciu spotkań i szczególnie słabo spisywał się w defensywie. W związku z tym prezes klubu Danilo Iervolino zaczął się zastanawiać nad zwolnieniem Nicoli.

Czarę goryczy przelała rozczarowująca porażka 2:8 z Atalantą, po której włoski szkoleniowiec stracił pracę. Decyzja właściciela została źle odebrana przez kibiców i ocenili ją jako zbyt pochopną. Choć klub Krzysztofa Piątka spadł na 16. miejsce w tabeli, to nadal ma dziewięć punktów przewagi nad strefą spadkową. We włoskich mediach mówiło się początkowo, że zespół może objąć Roberto D'Aversa lub Eusebio Di Francesco. Zaledwie dwa dni po zwolnieniu Nicoli, Gianluca Di Marzio przekazał zaskakujące informacje. Jego zdaniem, Iervolino skontaktował się z... Davide Nicolą, aby szkoleniowiec wrócił do pracy. Włoch zgodził się na propozycję prezesa i tym samym ponownie objął Salernitanę, niecałe dwa dni po zwolnieniu. Poinformował o tym na Instagramie w długim wpisie.

Nicolo Schira poinformował z kolei, że decyzja Iervolino o ponownym nawiązaniu współpracy z Nicolą była spowodowana naciskiem ważnych piłkarzy Salernitany, którzy nie chcieli rozstawać się z trenerem.

W najbliższej kolejce Salernitanę czeka trudne zadanie, ponieważ zmierzy się z Napoli. Spotkanie zaplanowane jest na sobotę o 18:00.

