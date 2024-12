"Oglądałem mecz i byłem sparaliżowany. Moje myśli są z nim i jego rodziną"

Niedzielny mecz między Fiorentiną a Interem Mediolan uchodził za hit 14. kolejki Serie A. Oba zespoły miały po 28 punktów i zajmowały, odpowiednio, trzecie i czwarte miejsce. Po niewiele ponad kwadransie mecz został przerwany, ponieważ Edoardo Bove padł na murawę bez kontaktu z przeciwnikiem. Zawodnik szybko otrzymał pomoc, a na miejscu pojawiły się służby medyczne. Bove został przewieziony do szpitala, a mecz został odwołany.

