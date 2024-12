"Lewandowski powinien dostać Złotą Piłkę, bo kiedyś mu ją zabrali"

Robert Lewandowski w 2020 roku nie otrzymał Złotej Piłki, chociaż był zdecydowanym faworytem do triumfu. Wówczas z powodu pandemii koronawirusa odwołano plebiscyt, a Polak rok później przegrał walkę o tytuł z Leo Messim. Przez lata pojawiały się głosy, że powinien on otrzymać od France Football nagrodę, bo po prostu mu się należała.

REKLAMA

Zobacz wideo Podolski przekroczył granice żenady? Kosecki: Są rzeczy, o których nie wiemy

Robert Lewandowski powinien dostać Złotą Piłkę? Roman Kosecki jest pewny

Takiego samego zdania jest też Roman Kosecki. Były pomocnik reprezentacji Polski, który grał też m.in. w Atletico Madryt, jest po prostu zachwycony Lewandowskim. Uważa też, że napastnik zasługuje na wszelkie laury.

- Uważam, że powinien dostać medal od prezydenta, bo jest naszą wizytówką, ambasadorem Polski, wszyscy go znają w świecie. Według mnie tak jak daje się Oscary za zasługi, tak on powinien dostać za nie Złotą Piłkę, bo kiedyś mu ją zabrali - powiedział Kosecki w programie "Cafe Futbol" stacji Polsat Sport.

Dodatkowo Kosecki dodał, że Lewandowski jest dla niego "geniuszem" i należy do najwybitniejszych zawodników w historii. Nie pokusił się jednak o stwierdzenie, że napastnik Barcelony jest najlepszym piłkarzem w historii Polski.

- Grzegorz Lato ma dwa medale igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, są też Włodzimierz Lubański, Józef Młynarczyk, Jan Tomaszewski. W każdym pokoleniu są wybitne postaci. Uważam Roberta za jednego z pięciu najlepszych polskich piłkarzy w historii - powiedział bezpiecznie 58-latek.

Robert Lewandowski obecnie jest w znakomitej dyspozycji i jeśli ją utrzyma, to być może nie będzie potrzeba mu Złota Piłka "za zasługi". Polak jest aktualnie jednym z faworytów do otrzymania nagrody za sezon 2024/25, do którego końca pozostało jednak bardzo dużo czasu.