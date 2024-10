Włosi wydali wyrok ws. Zalewskiego po kompromitacji Romy. Bez ogródek

Nicola Zalewski po powrocie do składu AS Romy raczej nie zachwyca. Spotkanie z Fiorentiną rozpoczął na ławce rezerwowych, lecz jeszcze w pierwszej połowie pojawił się na boisku. Jednak nie był w stanie uchronić swojego zespołu przed wysoką porażką. W pomeczowych ocenach włoskie media były dość zgodne co do reprezentanta Polski. "Kolejny gracz, który przechodzi przez bardzo trudny okres", "jego wejście nie zrobiło wrażenia" - czytamy.

