Nikt wcześniej tak nie nazwał Lewandowskiego. Francuzi biją rekord absurdu

"Penaldski" - taki pseudonim w przeszłości otrzymał Robert Lewandowski od portalu So Foot, który wystawia piłkarzom prześmiewcze oceny po meczach. Francuzi słyną z tego, że nie oszczędzają nikogo i nie inaczej o piłkarzach napisali po sobotnim El Clasico, w którym Barcelona rozbiła Real 4:0 w Madrycie. Oceny wielu z nich są zabawne, ale w kontekście Kyliana Mbappe naprawdę "poszli po bandzie".

Francuzi bezlitośni dla Kyliana Mbappe. A Lewandowski? Absurdalne porównanie

Za El Clasico Robert Lewandowski - strzelec dwóch pierwszych goli dla Barcelony - otrzymał od Francuzów ocenę 8,5 w skali od 1 do 10 i przez redaktora został wybrany zawodnikiem meczu. Nie mogło jednak zabraknąć absurdalnego przypisu. "Świetny mecz polskiego Ludovica Ajorque" - czytamy. Wielu kibiców może nawet nie wiedzieć, kim jest ten piłkarz. Chodzi o rosłego i raczej mało zwrotnego napastnika, który jest obecnie wypożyczony do Stade Brestois. 30-latek w trakcie kariery zdobył 86 goli, a Lewandowski dwa mniej ma w samej reprezentacji Polski.

Na tym żarty się nie kończą. "Nikt mu nie powiedział, że jest pięć dni za wcześnie na przebieranie się za ducha?" - tak podsumowano pomocnika Realu Jude'a Bellinghama. "Jeśli był ktoś, kto nie był zaskoczony jego okropnym dopasowaniem do Lewandowskiego, to była to Madame Martin, jego nauczycielka w szkole. Znała duże luki w geometrii Ferlanda" - opisano z kolei obrońcę madryckiego zespołu Ferlanda Mendy'ego.

Mocno oberwało się też Kylianowi Mbappe. "Był równie chętny zdobycia gola jak wyjazdu do Szwecji" - opisano francuską gwiazdę Realu. Jest to oczywiście przypomnienie o głośnej aferze Mbappe i doniesieniach mediów o rzekomej napaści na tle seksualnym, której miał dopuścić się w Sztokholmie. Jeśli poprzednie wpisy były prześmiewcze, to ten raczej do nich nie należy.

Przy okazji Mbappe otrzymał jedynkę w dziesięciostopniowej skali i został wybrany najgorszym zawodnikiem sobotniego hitu. Z kolei nieco ponad 1300 kibiców wystawiło mu notę 1,34 w tej samej skali. Gorszej również nie było.

Barcelona, po imponującym zwycięstwie 4:0, umocniła się na czele hiszpańskiej ekstraklasy. Po 11 kolejkach ma 30 punktów - drugi Real wyprzedza o sześć, a trzeci Villarreal o dziewięć.