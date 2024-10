Roma upokorzona. Absolutna kompromitacja drużyny Zalewskiego

Porażka z Interem Mediolan i wygrana z Dynamem Kijów - to bilans ostatnich dwóch meczów Romy, która w niedzielny wieczór udała się do Florencji, by zagrać z rozpędzoną Fiorentiną. Wspólnym mianownikiem poprzednich spotkań był fakt, że w pierwszym składzie wychodził Nicola Zalewski. Tym razem nie znalazł uznania w oczach Ivana Juricia, który po słabych występach zostawił Polaka na ławce.

Zobacz wideo Robert Lewandowski czy Kylian Mbappe? Madryt zdecydował. Ale akcja

Zalewski wszedł z ławki. Nie uratował Romy

Nie trzeba było jednak długo czekać na to, aż Zalewski pojawił się na murawie Artemio Francchi. Roma fatalnie rozpoczęła niedzielny mecz. Już po kwadransie przegrywała 0:2, a do siatki trafili Moise Kean i Lucas Beltran. Po upływie dwóch kwadransów Jurić zdecydował się na dwie zmiany taktyczne. Zdjął z boiska Angelino i Bryana Cristante i posłał w bój Zalewskiego i Manu Kone.

Francuz kilka minut po wejściu dał impuls w postaci gola z dystansu, ale Roma tego wieczoru fatalnie spisywała się w defensywie. Źle dysponowany był prawy wahadłowy - Zeki Celik. Turek najpierw sprokurował rzut karny, a następnie dał się ograć Edoardo Bove, który wyłożył piłkę Keanowi. Snajperowi nie pozostało nic innego jak podwyższyć wynik na 3:1.

Druga połowa nie przyniosła lepszej gry Romy. Co gorsza - rzymianie stracili kolejnego gola. Świetny mecz rozgrywał wychowanek klubu z Wiecznego Miasta, grający od tego sezonu we Florencji. Do wywalczonego rzutu karnego i asysty Bove dołożył gola.

To nie był koniec dramatu Romy. Mario Hermoso otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę i musiał opuścić boisko. Na murawie pojawił się debiutujący w Romie Mats Hummels i kilka chwil później... pechową interwencją skierował piłkę do własnej siatki. Wynik nie uległ już zmianie i Roma przegrała z Fiorentiną aż 1:5.

Kolejne spotkania obu zespołów rozegrane zostaną w ciągu tygodnia. 31 października Fiorentina uda się do Genui. Na Stadio Marassi rozegra mecz z Genoą. Roma tego samego dnia na własnym obiekcie zmierzy się z Torino.

ACF Fiorentina 5:1 AS Roma (3:1)

Gole: Moise Kean' 9' 41, Lucas Beltran' 17, Edoardo Bove' 54, Mats Hummels' 73(sam) - Manu Kone' 39

ACF Fiorentina: de Gea (gk) – Gosens, Ranieri (k), Comuzzo, Dodo – Bove (66' Sottil), Adli (74' Martinez Quarta), Cataldi (56' Richardson) – Beltran, Colpani – Kean (74' Ikone)

trener: Raffaele Palladino

AS Roma: Svilar – Mancini (46' Baldanzi), Ndicka, Hermoso – Angelino (32' Zalewski), Cristante (32' Kone), Pisilli, Celik – Lorenzo Pellegrini (k), Dybala – Dovbyk

trener: Ivan Jurić

czerwona kartka: Mario Hermoso' 65 (za dwie żółte)