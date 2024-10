Odstawiony kadrowicz z wielkim wyróżnieniem. "Jest wybrańcem"

Są piłkarze, którzy zachwycają w klubach, a nie robią tego w reprezentacji i na odwrót. Są ci, którzy brylują w barwach narodowych, a w klubie różnie to bywa. Karol Linetty zdecydowanie należy do tej pierwszej grupy. Pomocnik od roku nie był powoływany do reprezentacji Polski, chociaż może liczyć na regularną grę w Torino. A jeśli potwierdzą się medialne doniesienia, to spotka go olbrzymi zaszczyt dotyczący reprezentowania tego klubu.

