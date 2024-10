Jan Paweł II awansował do ekstraklasy. To nie żart

- Z rzeczy nieważnych piłka nożna jest najważniejsza - to słowa wypowiedziane wiele lat temu przez św. Jana Pawła II. Gdy w 2003 r. papież przyjmował na audiencji Michała Listkiewicza (ówczesnego prezesa PZPN) i śp. Kazimierza Górskiego (byłego trenera reprezentacji Polski), to pytał o losy Cracovii. Papież był wielkim fanem piłki nożnej, a w 2004 r. utworzył w Watykanie departament sportu. W 1983 r. na audiencji papież gościł Lechię Gdańsk, która rywalizowała z Juventusem w Pucharze Zdobywców Pucharów.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza po meczu Polska - Portugalia. Cristiano Ronaldo w roli głównej

W 2015 r. w Peru powstał klub ADC Juan Pablo II College, w którego herbie został umieszczony wizerunek śp. Jana Pawła II. W listopadzie o tym zespole zrobiło się głośno, gdy klub awansował do półfinału Copa Peru, a więc turnieju dla najlepszych drużyn z peruwiańskich lig regionalnych. Wcześniej klub awansował do drugiej ligi peruwiańskiej, a piłkarze nagrali film, na którym pozdrawiają polskich fanów. Jan Paweł II jest patronem ADC Juan Pablo II College.

Wizerunek papieża pojawia się nie tylko na herbie, ale także na flagach klubu. Barwy ADC Juan Pablo II College to biały i żółty, co nawiązuje do barw flagi Watykanu.

"Papieski" zespół w najwyższej klasie rozgrywkowej w Peru. Historyczny awans

Teraz zespół z Peru zanotował wielki sukces, bo po raz pierwszy w historii awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej w Peru. ADC Juan Pablo II College rywalizowało w play-offach o awans z AD Comerciantes. Pierwszy mecz zespół Jana Pawła II przegrał 0:1, natomiast w rewanżu prowadził 2:1 po 90 minutach. Kwestia awansu rozstrzygnęła się w rzutach karnych. ADC Juan Pablo II College wygrało 4:3, a decydujący rzut karny wykorzystał Gustavo Collante.

"Emocjonujące popołudnie. Dziękujemy wszystkim naszym fanom, którzy przyszli nas wspierać. Świętujmy dalej, Chongoyape. Jesteśmy w pierwszej lidze" - pisze klub na Facebooku. ADC Juan Pablo II College zagra jeszcze w finale play-offów z Allianza Universidad, ale oba zespoły są pewne gry w najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju.

Warto dodać, że ADC Juan Pablo II College powstało w 2015 r., więc ten klub zadebiutuje w pierwszej lidze w Peru po zaledwie dziewięciu latach od jego założenia.

Najbardziej utytułowanym klubem w Peru jest Club Universitario, który zdobywał mistrzostwo aż 27 razy, po raz ostatni w sezonie 2023. Aktualnie ten klub jest liderem ligi peruwiańskiej z 30 punktami i ma trzy punkty więcej od drugiego Club Allianza Lima.