Wstydliwe obrazki poszły w świat. Zachodnie media piszą o "świętej wojnie" w Polsce

W niedzielę doszło do kolejnej edycji "Świętej Wojny". Industria Kielce przegrała 25:29 z Orlen Wisłą Płock, a w trakcie spotkania Jorge Maqueda obejrzał czerwoną i niebieską kartkę za trzykrotne ugryzienie rywala. Po zakończeniu spotkania doszło do spięcia między Tałantem Dujszebajewem (trener Industrii) i Xavierem Sabate (trener Wisły).

- Trener rywali po zakończeniu meczu opluł mnie na oczach delegata. To jest niedopuszczalne. To nie pierwszy raz, gdy dzieje się coś takiego. Nie mogę tego zaakceptować. Superliga zamyka oczy, a to niewłaściwe. Te zachowania muszą się skończyć, muszę powiedzieć stop. Kiedyś coś się stanie i będzie wielki problem - powiedział Sabate w trakcie pomeczowej konferencji prasowej. Nagranie ze spięcia Sabate z Dujszebajewem znajduje się poniżej:

"Tałant Dujszebajew poinformował, że w jego kierunku padło z ust Sabatego rasistowskie określenie je**ny Chińczyk. Ze strony płockich kibiców w kierunku kielczan w niedzielę notorycznie padały wulgarne ataki, również na tle rasistowskim. Te drugie zgłaszał po meczu Dylan Nahi, a z wulgaryzmami pod swoim adresem mierzyć się musiał m.in. Tomasz Gębala" - pisze Industria w komunikacie.

"Jako klub zwracamy uwagę, że tego typu zachowania i ataki na tle rasistowskim czy etnicznym są w zawodowym sporcie na najwyższym poziomie nieakceptowalne. Sport bowiem powinien łączyć, a nie potęgować różnice. Będziemy zabiegać o dokładne wyjaśnienie sytuacji przez odpowiednie organy ligi" -przekazał zespół z Kielc na swojej stronie internetowej.

Zagraniczne media szybko dowiedziały się o zdarzeniach, do których doszło po meczu między Industrią a Wisłą. "Widok dwóch hiszpańskich trenerów walczących z kogutami po meczu Płock - Kielce sprawia, że robi się smutno. I to nie pierwszy raz. Te bolesne przedstawienia muszą się skończyć. Rywalizacja to coś innego. Sabate i Talant to wrogowie nieprzejednani" - pisał hiszpański dziennikarz Luis Miguel Lopez.

W Hiszpanii piszą o skandalu w "Świętej Wojnie. "To zaogniło atmosferę"

Teraz szerzej o skandalu podczas "Świętej Wojny" pisze kataloński dziennik "Sport". "Skandal w Polsce! Wydalenie za gryzienie, rasistowskie obelgi, plucie i grożenie śmiercią" - czytamy w tytule artykułu. W nim Daniel Gomez Alonso opisuje wydarzenia, do jakich dochodziło w trakcie spotkania, a także po jego zakończeniu. "W tę niedzielę, niestety, wojenny przydomek nie był przesadzony, w dużej mierze ze względu na podział hiszpańskich trenerów i zawodników, którzy są ich częścią" - piszą Hiszpanie.

"Sport" zwraca uwagę na to, że wszystko zaczęło się od pokazania niebieskiej kartki Jorge Maquedzie. Wtedy Dujszebajew zaprotestował i został upomniany. "To jeszcze bardziej zaogniło atmosferę i przygotowało grunt pod żenujące momenty, które miały nadejść" - pisze "Sport". Dujszebajew miał powiedzieć do Sabate słowa "su*****nu, zabiję Cię".

Do sprawy odniosła się Wisła Płock, publikując komunikat w mediach społecznościowych. "Otrzymaliśmy w tej chwili od Xaviego Sabate kategoryczne stanowisko, iż wobec tak brutalnie i tak głęboko niegodnych słów natychmiast zdecydował, iż chroniąc dobra osobiste jako Syn, chroniąc dobra i cześć swej Matki - pilnie zdecydował się skierować pisma prawne do człowieka, który wypowiedział te słowa, kierując kolejno przeciw niemu akcje przed właściwy Sąd Powszechny" - czytamy.

Aktualnie Industria jest liderem Superligi z 21 punktami i ma trzy punkty więcej od drugiej Wisły Płock. Zespół Xaviego Sabate ma jednak jeszcze dwa mecze do rozegrania.