Wspaniałe wieści z Włoch! Pierwszy gol Kacpra Urbańskiego w Serie A

Po udanym Euro 2024 Kacper Urbański nie od razu wrócił do składu Bologni, której nie prowadzi już Thiago Motta, który odszedł do Juventusu, a były trener Fiorentiny Vincenzo Italiano. Polak zmagał się z kontuzją, przez którą dołączył do zespołu z opóźnieniem, ale z każdym meczem dostaje coraz więcej minut od włoskiego szkoleniowca.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Pierwszy gol Kacpra Urbańskiego w Serie A. Przepiękna główka Polaka

W niedzielnym spotkaniu wyjazdowym Serie A z Monzą Urbański po raz pierwszy w tym sezonie wyszedł w podstawowym składzie zespołu z Bolonii. I swój powrót do wyjściowej jedenastki już w 24. minucie uczcił debiutanckim trafieniem w lidze włoskiej.

Po dośrodkowaniu Greka Charalamposa Lykogiannisa z lewej strony boiska pomocnik reprezentacji Polski popisał się ślicznym uderzeniem głową, pokonując bramkarza Monzy Stefano Turatiego. Strzał Polaka był tak precyzyjny, że odbił się od słupka i wpadł do bramki.

Dla Urbańskiego jest to pierwszy gol w Serie A w ogóle. Dotychczas w 25 występach 20-letni Polak zaliczył jedną asystę. Po 30 minutach gry Bologna prowadzi na wyjeździe z Monzą 1:0, mecz trwa.