Boniek nie wytrzymał i wypalił. "Ku**a mać"

Środowy poranek przyniósł szokujące doniesienia nt. przyszłości Daniele De Rossiego. Włoski szkoleniowiec trzy miesiące temu przedłużył kontrakt z AS Romą, a dzisiaj został zwolniony z posady! Media z Półwyspu Apenińskiego wśród kandydatów na nowego trenera wymieniają między innymi Massimiliano Allegriego, Maurizio Sarriego, czy Ivana Juricia.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Zbigniew Boniek skomentował zwolnienie trenera przez AS Romę. Jego wymarzony następca znalazł nowy klub

Na zwolnienie Daniele De Rossiego zareagował Zbigniew Boniek, zamieszczając dwa wpisy. "Nigdy bym się nie spodziewał..." - napisał, zamieszczając zdjęcie De Rossiego. To pokazuje, że były piłkarz Romy także nie spodziewał się tej decyzji władz klubu ze stolicy Włoch.

"Ku**a mać. Jednak Pioli nie jest dostępny. Co za ból" - napisał w drugim, odnosząc się do tego, że Stefano Pioli nie będzie mógł objąć AS Romy po Daniele De Rossim. Włoski szkoleniowiec pozostawał bezrobotny od poprzedniego sezonu, gdy odszedł z AC Milanu.

A dlaczego Stefano Pioli nie jest już dostępny? Otóż szkoleniowiec zostanie nowym trenerem saudyjskiego Al-Nassr, w którym na co dzień gra Cristiano Ronaldo. "Here we go" - ogłosił Fabrizio Romano. Dziennikarz poinformował, że Pioli rozwiąże kontrakt z klubem z Mediolanu i następnie uda się do Arabii Saudyjskiej.

Pioli w Al-Nassr zastąpi Luisa Castro, który we wtorek został zwolniony. "Al-Nassr może ogłosić, że trener Luis Castro odszedł z klubu. Wszyscy w Al Nassr chcieliby podziękować Luisowi i jego sztabowi za jego oddaną pracę w trakcie ostatnich 14 miesięcy i życzyć mu wszystkiego najlepszego w przyszłości" - napisano w oficjalnym komunikacie klubu.

AS Roma zajmuje aktualnie 16. miejsce w tabeli Serie A z trzema punktami na koncie. W czterech meczach drużyna pod wodzą Daniele De Rossiego zremisowała 0:0 z Cagliari, przegrała 1:2 z Empoli i zremisowała 0:0 z Juventusem oraz 1:1 z Genoą. Kolejny mecz Roma rozegra w niedzielę 22 września u siebie z pierwszym w tabeli Udinese.