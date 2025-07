Burza po tym, co zrobił Yamal na urodzinach. Skończy się sądem?!

13 lipca 2025 roku. Był to ważny dzień dla Lamine'a Yamala z kilku powodów. Po pierwsze, wszedł w życie kontrakt z FC Barceloną, który zagwarantuje mu sporą podwyżkę. Po drugie, skończył 18 lat. Z tej okazji dzień wcześniej odbyła się huczna impreza urodzinowa. Hiszpan wybrał jedną z luksusowych willi w miasteczku Olivella, gdzie zgromadzili się goście. Zaprosił wielu celebrytów i kolegów z drużyny. Ci musieli przestrzegać kilku zasad. Już przed startem imprezy media donosiły, że nie będzie można używać telefonów komórkowych czy też spożywać narkotyków. I mimo tak rygorystycznych reguł uroczystość wywołała wielkie kontrowersje. Ba, Yamalowi grożą nawet konsekwencje prawne. Co takiego zrobił?

Lamine Yamal zatrudnił niepełnosprawne osoby. Zainteresowało się tym stowarzyszenie. Hiszpan może ponieść karę

Sprawę nagłośniło ADEE, czyli Stowarzyszenie Osób z Achondroplazją i Innymi Dysplazjami Szkieletowymi oraz Karłowatością. Okazało się, że na imprezę zatrudniono osoby cierpiące na karłowatość. Co więcej, zdaniem organizacji zaangażowano je "wyłącznie w celach rozgrywkowych i promocyjnych", co jest zabronione. Dlatego też działacze nie zamierzają tak zostawić tej sprawy i Hiszpan może mieć kłopoty.

"Stowarzyszenie publicznie potępia zatrudnianie osób z karłowatością w ramach rozrywki na niedawnym przyjęciu z okazji 18. urodzin piłkarza Lamine'a Yamala. Organizacja oświadcza, że podejmie działania prawne i społeczne w celu ochrony godności osób z niepełnosprawnościami, uznając, że działania te naruszają nie tylko obowiązujące przepisy, ale także fundamentalne wartości etyczne społeczeństwa dążącego do równości i szacunku" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

- Kiedy osoba o wpływie społecznym bierze udział w tego typu sytuacjach, szkody są jeszcze większe, ponieważ pokazuje społeczeństwu - zwłaszcza młodym ludziom - że dyskryminacja jest akceptowalna - podkreślała oburzona szefowa ADEE Carolina Puente.

Yamal wynajął dziewczyny? Szokująca relacja

A to nie koniec kontrowersji, do jakich rzekomo doszło na przyjęciu urodzinowym Yamala. O kilku z nich napisał portal larazon.es. Dość spore zdziwienie wzbudził m.in. tort. Udekorowano go bronią, żetonami z kasyna, a także łańcuchami, co zdaniem wielu promuje nieodpowiednie wartości i zachowania. Możliwe, że na imprezie pojawiły się też... wynajęte dziewczyny. W jakim celu? Trudno powiedzieć, ale rzekomo rekrutowano je na podstawie wyglądu, o czym doniosła Claudia Calvo, jedna z hiszpańskich modelek, z którą mieli skontaktować się organizatorzy uroczystości.

- Szukali blondynek z określonym rozmiarem biustu - mówiła i sama odrzuciła tę ofertę. Proponowano od 10 do 20 tysięcy euro. - Jedyne, o czym wiedziałaś, to to, że przekazali ci pieniądze. Nie wyjaśnili jednak, czego oczekują. Ujawnili tylko, że wszystko jest wliczone w cenę i że nie można wnieść telefonu - informowała.

Jedno jest pewne, o tej imprezie będzie się mówić jeszcze wiele tygodni. Najpewniej w kolejnych dniach będą ujawniane kolejne tajemnice z uroczystości. Yamal i jego koledzy muszą się jednak skupić na przygotowaniach do sezonu. W niedzielę przybyli do ośrodka treningowego, gdzie przeszli m.in. testy medyczne. Pod koniec lipca wyjadą do Azji, by rozegrać trzy sparingi. Sezon La Liga rozpoczną w połowie sierpnia od starcia z RCD Mallorca.