Przykre słowa we włoskich mediach po meczu Milan - Liverpool. "Bardzo głupi"

AC Milan to drugi najbardziej utytułowany klub w historii Ligi Mistrzów. Tylko Real Madryt wygrywał te rozgrywki częściej. Mediolańczycy mają na koncie siedem Pucharów Europy, ale od ostatniego minęło już 17 lat. Od tego czasu najbliżej trofeum byli przed dwoma sezonami. Dotarli wówczas do półfinału, gdzie przegrali z innym klubem ze stolicy Lombardii - Interem.

Milan rozpoczął sezon Ligi Mistrzów od falstartu. Media komentują

Tym razem Mediolańczycy nie będą wspominać dobrze inauguracji prestiżowych zmagań. To drugie rozgrywki z rzędu, w których "Rossoneri" nie potrafią wygrać pierwszego meczu. Przed rokiem zremisowali - także u siebie - 0:0 z Newcastle United. Tym razem przegrali z Liverpoolem (1:3), choć od początku meczu prowadzili po golu Christiana Pulisicia. Problem w tym, że im mecz trwał dłużej, tym gospodarze mieli mniej powodów do radości.

Gole Ibrahimy Konate, Virgila van Dijka i Dominika Szoboszlaia zapewniły Liverpoolowi trzy punkty i udany start europejskiej przygody. Włoskie media nie zostawiły na zespole Paulo Fonseki suchej nitki

- Mówią, że dzisiejszej nocy księżyc będzie wydawał się gigantyczny, największy w miesiącu. Milan, patrząc w górę, zobaczy Liverpool: o wiele silniejszy, na innej planecie przez 70 minut. Był rozbrojony, jak mała drużyna przeciwko wielkiemu Liverpoolowi - pisze "La Gazzetta dello Sport".

Dziennik zauważa, że jednym z głównych problemów Milanu jest obrona przy stałych fragmentach gry. Milan od sierpnia 2022 roku stracił 18 bramek po rzutach rożnych. W tym samym okresie Inter stracił ich 12, Juventus 13, a Real tylko 9.

- Czuję się dziś wieczorem przytłoczony i zdemoralizowany, widząc, jak Milan nie jest w stanie zareagować takimi słowami występ Milanu komentował legendarny trener - Fabio Capello. Jego słowa, wypowiedziane przed kamerami Sky Sports, cytuje "Corriere dello Sport".

- Liverpool grał z inną szybkością. "Rossoneri" nie byli w stanie wykonać trzech podań, mając piłkę u stóp. Dwóch środkowych obrońców nie miało odwagi podać ani wyprowadzić akcji od tyłu, nigdzie nie zmierzamy. Wszyscy grają, ale nie ma lidera. Czy Abraham może być liderem tej drużyny? Tylko on próbował wstrząsnąć swoim zespołem - dodał Capello, kończąc wypowiedź, że "nie bardzo wierzy w ten Milan".

- Upadek Rossoneri na San Siro. Maignan kontuzjowany - krótko skwitowała "Corriere della Sera", odnotowując kontuzję francuskiego bramkarza, którego w trakcie meczu musiał zastąpić niedoświadczony Lorenzo Torriani.

"Tuttosport" skoncentrowało się na postaci Paulo Fonseki. Portugalczyk przejął Milan po poprzednim sezonie i póki co jego przygoda na San Siro wypada blado. Jedno zwycięstwo, dwa remisy i dwie porażki - to bilans początku rozgrywek 24/25.

Portal sempremilan.com pokusił się o ocenienie piłkarzy w dziesięciostopniowej skali. Najgorszą notę otrzymał Davide Calabria, który od dziennikarzy oberwał najmocniej. - Kapitan zmagał się z dużymi problemami, szczególnie w pierwszej połowie. Miał udział przy golu, ponieważ został kilkakrotnie pokonany na prawej flance. Popełnił także bardzo głupi faul, po którym Liverpool. I właśnie z tego rzutu wolnego Liverpool zdobył bramkę wyrównującą. Pozycjonowanie nie istniało - czytamy.

Przed Milanem trudne wyzwanie. Już w najbliższy weekend mecz z Interem, czyli derby Mediolanu. Kibice w stolicy Lombardii wkrótce znów mogą nie mieć powodów do radości. Nie ma co ukrywać, to mistrzowie Włoch będą faworytami tej konfrontacji.