Wciąż nie wiadomo, kto będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Część źródeł jasno wskazuje na Jana Urbana, ale też pojawiają się doniesienia o Adamie Nawałce czy Jerzym Brzęczku. Po decyzji Michała Probierza o odebraniu opaski Robert Lewandowski ogłosił, że rezygnuje z występów w kadrze do momentu, aż Probierz przestanie być jej selekcjonerem. Jednym z pierwszych zadań dla jego następcy będzie spotkanie z Lewandowskim i nakłonienie go do powrotu, być może nawet do oddania opaski kapitańskiej.

Boniek rozmawiał z Lewandowskim. I ogłosił światu. "Osoby, które wynoszą informacje"

Zbigniew Boniek był gościem Prawdy Futbolu po Superpucharze Polski. Były prezes PZPN ujawnił, że rozmawiał telefonicznie z Robertem Lewandowskim.

- Ja rozmawiałem telefonicznie cztery dni temu z Robertem. Ucięliśmy sobie dość długą, fajną, przyjacielską rozmowę. To, co mogę powiedzieć, to fakt, że jest kilku ludzi przy reprezentacji, których piłkarze totalnie nie tolerują. Uważają, że to osoby, które wynoszą informacje, są tam niepotrzebne. O to trzeba zadbać. Bo czy reprezentację będzie miał Urban, czy Brzęczek, to tylko zamiana nazwiska, jeśli nie uporządkuje się rzeczy wokół - powiedział.

Wcześniej Boniek ogłaszał, że "śmiercią dla nowego selekcjonera" będzie dalsza współpraca w dziale komunikacji z Tomaszem Kozłowskim. Portal weszlo.com mówił wprost, że otoczenie Lewandowskiego jest wściekłe na Kozłowskiego, bo to przez niego do prasy wyszedł fakt, że Lewandowski pojawi się na pożegnalnym meczu Kamila Grosickiego, co miało być dla niego niespodzianką. - Widzę, że żądni krwi dyskutanci potrzebują kozła ofiarnego, a z racji mojego nazwiska chyba najbardziej im pasuję - odpowiadał Kozłowski.

Potem Boniek zacytował Alberta Einsteina. - On kiedyś powiedział, że jeśli ciągle robisz takie same rzeczy, to nie możesz oczekiwać innych wyników. Żeby wyniki się zmieniły, to musi się zmienić porządek, atmosfera, dyscyplina wokół tej reprezentacji. Tu jest najwięcej do zrobienia - dodał "Zibi". Po chwili zdradził, jak sam jako prezes PZPN musiał pracować przy kadrze w trudnych momentach.

- Ja to samo obserwowałem w kadrze, za którą byłem odpowiedzialny. Kilka razy mieliśmy ścięcia, poważne tematy, poważne rozmowy. Ja przychodziłem, dzwonili do mnie po nocach, ale rozstrzygaliśmy je w swoim gronie. To jest 25-30 zawodników, każdy ma swoje ego. To jest drużyna, która spotyka się na pięć dni i po pięciu dniach odjazd - przekazał Boniek.

Na sam koniec Boniek odniósł się do pomysłu z Jerzym Brzęczkiem, który w roli asystentów mógł mieć Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka. - Czy będzie to Urban, czy Brzęczek... w teorii można powiedzieć, że nie jest to wybór numer jeden dla PZPN-u, bo numerem jeden był Skorża. Brzęczek byłby poważnym kandydatem, ale Błaszczykowski i Piszczek... co oni mieliby robić dzisiaj w kadrze? Ja mam pytanie: czy Piszczek chce być trenerem, czy asystentem w życiu? Ja tego nie rozumiem - podsumował.