Sensacyjne wieści ws. reprezentanta Polski. Włosi piszą wprost. "To dla niego idealne"

Sezon 2023/2024 Bartosz Bereszyński spędził na wypożyczeniu w Empoli, do którego trafił z Sampdorii. W ostatniej kolejce Empoli zapewniło sobie utrzymanie, wyprzedzając o punkt Frosinone. Po zakończeniu sezonu reprezentant Polski wrócił do Sampdorii, z którą wiąże go kontrakt do końca czerwca 2025 roku. Bereszyński wolałby ponownie zmienić klub, gdyż Sampdorii nie udało się wywalczyć awansu do Serie A w minionych rozgrywkach.

Bartosz Bereszyński blisko nowego klubu. Piszą o idealnej roli dla niego

W ostatnich dniach włoskie media informowały, że Bereszyńskim szczególnie interesuje się Empoli oraz Cagliari Calcio. W drugim z tych klubów trenerem został Davide Nicoli, z którym polski obrońca miał okazję współpracować w poprzednim sezonie w Empoli.

Serwis calciomercato.com przekazał we wtorkowe popołudnie, że Bartosz Bereszyński jest bardzo blisko przenosin do Cagliari. Portal wskazał, że Sampdoria musi sprzedać zawodników, żeby móc dokonać transferów i pewniakiem do odejścia jest polski obrońca.

Po trafieniu do Cagliari Bereszyński miałby grać na pozycji bocznego środkowego obrońcy w formacji z trzema stoperami. "To dla niego idealna rola" - czytamy. Zwrócono również uwagę, że klub będzie miał pieniądze na zakup Polaka. Wszystko dzięki sprzedaży Ibrahima Sulemany do Atalanty.

Bartosz Bereszyński na włoskich boiskach występuje od stycznia 2017 roku. Przez siedem i pół roku zaliczył dla Sampdorii, Napoli i Empoli w sumie 217 występów, w których zdobył bramkę i zanotował dziesięć asyst.