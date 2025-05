Media: Kosmiczna oferta dla Piątka. Sensacyjny kierunek

W ciągu ostatnich miesięcy, kiedy Krzysztof Piątek wystrzelił z formą i strzelał jak na zawołanie, jak w sezonie 2018/2019, rozważano możliwość jego powrotu do gry w Serie A. Na radarze mieli go też tureccy giganci, najwięcej mówiło się o Besiktasie, ale nie było żadnych konkretów.

REKLAMA

Zobacz wideo W jakim klubie zagra w nowym sezonie Jakub Kiwior? Żelazny: Ten klub już jest dla niego za mały

Piątek może zagrać w arabskim klubie

Piątek może wykonać niespodziewany ruch związany ze swoją przyszłością i w ogóle wyjechać z Europy. Według informacji portalu meczyki.pl jest bardzo duże zainteresowanie Polakiem na Bliskim Wschodzie. Mowa o Al Sadd z Kataru i Al Ain ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Oba kluby wykonały już konkretne ruchy. Katarczycy mieli rozmawiać bezpośrednio z Basaksehirem, czyli klubem Piątka. Z kolei Emiratczycy mieli kontaktować się samym piłkarzem i jego otoczeniem, przedstawiając kosmiczną ofertę.

Propozycja z Kataru jest korzystna dla Basaksehiru z finansowego punktu widzenia, ale dla samego Piątka lepsza jest ta od Al Ain. W dodatku kusząca jest perspektywa gry w Klubowych Mistrzostwach Świata. Al Ain wywalczyło bilet na turniej w USA, triumfując w Lidze Mistrzów AFC w 2024 r.

Według "Meczyków" sprawa powinna się wyjaśnić w najbliższych tygodniach. Piątek ma bardziej skłaniać się ku przenosinom do Al Ain. Gdyby doszło do transferu w dniach 1-10 czerwca, to Polak mógłby zagrać w KMŚ. FIFA wyznaczyła początek czerwca jako termin specjalnego okienka transferowego dla uczestników turnieju.

Zobacz też: Tragedia w rodzinie Igi Świątek tuż przed turniejem. Była na pogrzebie

Krzysztof Piątek strzelił w tym sezonie w lidze tureckiej 20 goli, jest wiceliderem klasyfikacji strzelców, ma dwie bramki mniej od Victora Osimhena z Galatasarayu. Dołożył do tego dziewięć trafień w Lidze Konferencji (licząc razem z kwalifikacjami) i jedno w Pucharze Turcji.

Basaksehir liczy się z odejściem Piątka, a to lato to ostatnia szansa, by na nim zarobić. Polak ma ważny kontrakt do końca przyszłego sezonu. Transfermarkt wycenia go na siedem milionów euro.