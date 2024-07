Włosi rozpisują się o wymianie z udziałem reprezentanta Polski. Duży awans sportowy

Bartosz Bereszyński trafił do Sampdorii w 2017 roku i rozegrał w jej barwach łącznie 189 spotkań. Ostatnie półtora roku spędził jednak na wypożyczeniach - najpierw do Napoli, a później do Empoli. Kontrakt 31-latka z Sampdorią obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Lato jest więc ostatnią okazją dla klubu z Genoi, aby zarobić na Polaku.

Wiele wskazuje na to, że niebawem Bereszyński opuści Sampdorię, która nie wywalczyła awansu i kolejny sezon spędzi w Serie B. Jak przekazała "Cagliari Passione Rossoblu", Polakiem interesuje się klub z Serie A - Caligari Calcio.

Spory wpływ na zainteresowanie Polakiem może mieć osoba trenera Davide Nicoli, który ostatnio prowadził Empoli, a teraz został szkoleniowcem Caligari. Zna on doskonale Bereszyńskiego, z którym współpracował w ostatnim sezonie.

Zdaniem portalu clubdoria46.it Bereszyński wciąż nie zniknął też "z radarów" Empoli. Rozważana wciąż jest opcja wymiany piłkarzy i oddania Bereszyńskiego do Empoli, a pozyskania przez Sampdorię Petara Stojanovicia. "Po powrocie z urlopów temat może wrócić" - czytamy.

Jedno jest pewne - Bartosz Bereszyński wzbudza duże zainteresowanie na rynku włoskim. To nie dziwi - Polak łącznie w Serie A rozegrał 207 spotkań - występuje tam już siedem lat i jest jednym z bardziej doświadczonych zawodników ligi. Sam też wielokrotnie podkreślał, że czuje się we Włoszech bardzo dobrze. Sam pewnie nie będzie chciał spędzić kolejnego sezonu na zapleczu i podejmie decyzję, aby zmienić pracodawcę.