De Jong przed kamerami powiedział to wprost o Barcelonie bez Lewandowskiego

FC Barcelona zremisowała 3:3 z Interem Mediolan w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Katalończycy przegrywali 0:2, ale odrobili straty jeszcze w pierwszej połowie. Z kolei w drugiej znów na prowadzeniu był zespół z Włoch, ale po raz kolejny nie dał rady go utrzymać. Przed rewanżem sprawa awansu jest więc otwarta.

Kolega Roberta Lewandowskiego podsumował po meczu FC Barcelony. "Brakuje nam go"

Po spotkaniu oba zespoły mogły mieć niedosyt. Inter po każdej z bramek prowadził i roztrwonił przewagę, a Barcelona częściej atakowała i tworzyła więcej sytuacji. To właśnie poczucie niespełnienia obowiązku towarzyszyło Frenkiemu de Jongowi po spotkaniu.

- Mamy mieszane uczucia. Zaliczyliśmy fantastyczny powrót, ale chcieliśmy wygrać, więc jest tak sobie. Myślę, że za łatwo straciliśmy pierwszego gola. Dwa kolejne padły po rzutach rożnych, po których są bardzo mocni. Mają wysokich zawodników, którzy grają dobrze w powietrzu. Powinniśmy bronić się lepiej, ale wyszło jak wyszło - powiedział o spotkaniu de Jong w rozmowie z Canal+ Sport.

Holender został też zapytany o to, jak zmienia się taktyka Barcelony, kiedy na boisku nie ma Roberta Lewandowskiego. - Brakuje nam Roberta. Ferran i reszta są świetni, ale to normalne, że tracimy na jakości, kiedy brakuje nam naszego najlepszego strzelca - podsumował krótko pomocnik. Przypomnijmy, że Polak nie zagrał w spotkaniu z powodu urazu i obserwował grę kolegów z trybun, co często pokazywały telewizyjne kamery.

Lewandowskiego zastąpił Ferran Torres, który trafił na 2:2 i zaliczył całkiem niezłe spotkanie, ale też zmarnował kilka okazji. Być może polski napastnik pomoże kolegom już w rewanżu, który zaplanowano na wtorek 6 maja o godzinie 21:00.