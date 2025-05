Cztery gole w meczu pogromców faworytów w LE! Awans o krok

Tottenham Hotspur w ćwierćfinale Ligi Europy zmierzył się z Eintrachtem Frankfurt. Dwumecz był bardzo wyrównany i zakończył się awansem ekipy z Premier League (1:1 i 1:0). Teraz w półfinale czekało ją starcie z Bodo/Glimt. Norwedzy sprawili wcześniej niemałą niespodziankę i wyeliminowali Lazio. "Bodo/Glimt zostało największą pucharową sensacją tego sezonu. Norweski zespół gra o finał Ligi Europy, ale jego plany sięgają dużo dalej" - pisał o tym klubie Michał Kiedrowski ze Sport.pl. Ich pierwsze starcie z Tottenhamem odbyło się w czwartek o godzinie 21:00 w Londynie.

Pewne zwycięstwo Tottenhamu. Londyńczycy krok bliżej finału Ligi Europy

Gospodarze rozpoczęli to starcie w najlepszy możliwy sposób i już w czterdziestej sekundzie objęli prowadzenie. Piłkę do siatki po strzale głową wpakował Brennan Johnson. Na tym Tottenham nie zamierzał się zatrzymywać i szukał kolejnych trafień. Przyniosło to efekty w 34. minucie gdy bramkę zdobył James Maddison.

Ekipa z Premier League miała wyraźną przewagę w pierwszej połowie, ale goście nie stali bezczynnie. W ostatnich minutach mieli doskonałą okazję do pokonania bramkarza. Ole Blomberg jednak przestrzelił i Bodo/Glimt przegrywało do przerwy 0:2.

W drugiej połowie Norwedzy rzucili się do odrabiania strat. Częściej utrzymywali się przy piłce, ale nie przynosiło to żadnych efektów. Przez długi czas nie oddali nawet ani jednego strzału na bramkę. Ich nieporadność w ofensywie wykorzystał Tottenham. W 61. minucie Dominic Solanke podwyższył prowadzenie drużyny po strzale z rzutu karnego.

W dalszej części meczu gospodarze mieli jeszcze kilka okazji. Żadna z nich nie przyniosła jednak gola. Do siatki trafiło natomiast Bodo/Glimt. W 83. minucie gola strzelił Ulrik Saltnes. Ostatecznie nic więcej się już nie wydarzyło i Tottenham wygrał 3:1. Tym samym jest o krok od awansu do finału Ligi Europy.

Tottenham 3:1 Bodo/Glimt

Strzelcy: Brennan Johson (1'), James Maddison (34'), Dominic Solanke (61'); Ulrik Saltnes (83')

Spotkanie rewanżowe odbędzie się w czwartek 8 maja o godzinie 21:00.