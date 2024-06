Sensacyjny zwrot ws. Szczęsnego! Wszystko było już niemal przesądzone

Wydawało się, że przyszłość Wojciecha Szczęsnego jest przesądzona. Polski bramkarz, którego umowa z Juventusem wygasa w czerwcu przyszłego roku, odrzucił propozycję nowej umowy, nie zgadzając się na obniżkę zarobków.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski podszedł do kibiców i się zaczęło! Totalne szaleństwo w Niemczech

Co więcej, Szczęsnego w Juventusie nie widział nowy trener drużyny, Thiago Motta. Ten chciał bramkarza o innym profilu, dlatego upodobał sobie sprowadzenie Michele Di Gregorio z Monzy. Zdaniem Motty była to lepsza i tańsza opcja dla jego nowego klubu.

Z sytuacji Szczęsnego chciało skorzystać saudyjskie Al-Nassr, czyli klub, w którym gra Cristiano Ronaldo. Jak przekazywali doskonale poinformowani dziennikarze, negocjacje między Saudyjczykami, Szczęsnym i Juventusem trwały od kilku tygodni i zmierzały w kierunku pozytywnego zakończenia.

Chociaż Szczęsny początkowo miał kręcić nosem na ofertę z Bliskiego Wschodu, to ostatecznie przekonały go dwie rzeczy. Przede wszystkim zarobki: zdaniem włoskiego dziennikarza - Fabrizio Romano - Polak miał podpisać kontrakt na dwa lata i zarobić za sezon aż 19 mln euro. Do transferu Szczęsnego namawiał też Ronaldo, z którym nasz bramkarz grał w Juventusie.

Problemy z transferem Szczęsnego

I kiedy wydawało się, że przejście Szczęsnego do Al-Nassr to tylko kwestia dni, transfer stanął pod wielkim znakiem zapytania. "Po zaawansowanych negocjacjach w ostatnich dniach, pojawiły się problemy między klubami i umowa może być zagrożona. Transfer wstrzymany" - przekazał Romano.

"Gwałtowne spowolnienie negocjacji pomiędzy Al-Nassr i Szczęsnym. W ciągu ostatnich kilku godzin saudyjski klub prosił zarówno Juventus, jak i polskiego bramkarza o czas, wstrzymując się z ewentualnym zamknięciem operacji. Na ten moment transakcja jest zablokowana" - dodał inny włoski dziennikarz, Matteo Moretto.

Przyszłość Szczęsnego stanęła pod znakiem zapytania. Wątpliwe jednak, by Polak chciał pozostać w Juventusie, gdzie wszystko wskazuje na to, że przez najbliższy rok pełniłby jedynie rolę zmiennika Di Gregorio.

Szczęsny grał dla Juventusu w latach 2017-2024 i został kupiony za 18,4 mln euro z Arsenalu. W tym czasie wygrał trzy mistrzostwa Włoch, trzy krajowe Puchary, a także dwa Superpuchary. Szczęsny zagrał w 252 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zachował 103 czyste konta.