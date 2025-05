Sakkari była wielką faworytką. Nie spodziewała się tego, co zrobiła Chwalińska

Już niedługo rozpocznie się rywalizacja głównej drabinki turnieju WTA w Rzymie. Zanim jednak do tego dojdzie, awansować do niej postara się Maja Chwalińska. Polska tenisistka w pierwszej rundzie pokonała Juliję Starodubcewą 6:7, 7:5, 6:1.

Świetne otwarcie Chwalińskiej w starciu z Sakkari

W finale kwalifikacji Polka miała jeszcze trudniejsze zadanie. Jej rywalką była Maria Sakkari, która jeszcze niedawno plasowała się w czołówce. W 2022 roku awansowała na najwyższe w karierze 3. miejsce w rankingu WTA. Aktualnie plasuje się na 81. miejscu i jest wyżej klasyfikowana od Chwalińskiej (124. WTA). Greczynka w pierwszej rundzie wyeliminowała Chloe Paquet 4:6, 6:3, 6:2.

Mecz bardzo dobrze rozpoczął się dla serwującej Polki, która bez większych problemów obroniła swoje podanie. W kolejnym gemie Chwalińska przycisnęła rywalkę, zmuszając ją do niewymuszonych błędów. To kosztowało Sakkari szybkie przełamanie. W sumie po kwadransie było już 3:0 dla Polki.

W tym starciu Sakkari niczym nie przypominała tenisistki sprzed lat, co odbiło się na wyniku z niżej notowaną Polką. Dopiero przy wyniku 4:0 i podaniu Chwalińskiej Greczynka po raz pierwszy zyskała wyraźną przewagę, wychodząc na prowadzenie 0:40 i przełamując rywalkę. Ostatecznie pierwsza partia zakończyła się wynikiem 6:3 dla naszej rodaczki.

Zacięta walka w drugim secie

W drugiej partii Maja Chwalińska utrzymała koncentrację i dokończyła dzieła zniszczenia. Zaczęło się od długich wymian, aż do błędu jednej z tenisistek. Greczynka chciała bardzo szybko rozpocząć odrabianie strat, ale Polka jej to skutecznie utrudniała. Ostatecznie po wielu wymianach pierwszego gema wygrała Sakkari.

Polka jednak się tym nie zraziła i szybko doprowadziła do wyrównania 1:1, a następnie przełamała wyżej notowaną rywalkę. Sakkari odpowiedziała tym samym, co sprawiło, że ten mecz był jeszcze bardziej emocjonujący. Niestety dla naszej zawodniczki w dalszej części tego seta 81. rakieta świata się rozpędziła i wyszła na prowadzenie 5:3, a w kolejnym gemie przypieczętowała zwycięstwo.

W decydującym secie lepsza okazała się Maria Sakkari, która nie pozostawiła Chwalińskiej żadnych złudzeń. Greczynka wygrała (6:3, 3:6, 1:6) i to ona awansowała do głównej drabinki turnieju WTA w Rzymie. Rywalizacja potrwa do 18 maja. Obrończynią tytułu jest Iga Świątek, która pokonała Arynę Sabalenkę bez straty seta.